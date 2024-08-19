https://ria.ru/20240819/putin-1967032963.html
Путин рассказал о направлениях совместной работы с Азербайджаном
Путин рассказал о направлениях совместной работы с Азербайджаном - РИА Новости, 19.08.2024
Путин рассказал о направлениях совместной работы с Азербайджаном
Россия и Азербайджан имеют много направлений для совместной работы, включая вопросы промышленной кооперации, транспортной и логистической сфер и легкой... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:19
2024-08-19T12:19
2024-08-19T12:24
азербайджан
россия
баку
владимир путин
ильхам алиев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582896378_0:87:2820:1673_1920x0_80_0_0_dd17606d449e332ff023b258f280bbff.jpg
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Россия и Азербайджан имеют много направлений для совместной работы, включая вопросы промышленной кооперации, транспортной и логистической сфер и легкой промышленности, сказал президент России Владимир Путин.Российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник проводят переговоры в Азербайджане."Действительно можно говорить не только об энергетике, но и о промышленной кооперации, о транспорте, логистике, о легкой промышленности. У нас (с Азербайджаном - ред.) много направлений для совместной работы", - заявил Путин.Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
азербайджан
россия
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582896378_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_2ecb193448da0d7df444e010871feec5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, россия, баку, владимир путин, ильхам алиев, в мире
Азербайджан, Россия, Баку, Владимир Путин, Ильхам Алиев, В мире
Путин рассказал о направлениях совместной работы с Азербайджаном
Путин: Россия и Азербайджан имеют много направлений для совместной работы