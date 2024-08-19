https://ria.ru/20240819/putin-1967032963.html

Путин рассказал о направлениях совместной работы с Азербайджаном

Путин рассказал о направлениях совместной работы с Азербайджаном - РИА Новости, 19.08.2024

Путин рассказал о направлениях совместной работы с Азербайджаном

Россия и Азербайджан имеют много направлений для совместной работы, включая вопросы промышленной кооперации, транспортной и логистической сфер и легкой... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:19

2024-08-19T12:19

2024-08-19T12:24

азербайджан

россия

баку

владимир путин

ильхам алиев

в мире

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Россия и Азербайджан имеют много направлений для совместной работы, включая вопросы промышленной кооперации, транспортной и логистической сфер и легкой промышленности, сказал президент России Владимир Путин.Российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник проводят переговоры в Азербайджане."Действительно можно говорить не только об энергетике, но и о промышленной кооперации, о транспорте, логистике, о легкой промышленности. У нас (с Азербайджаном - ред.) много направлений для совместной работы", - заявил Путин.Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

азербайджан

россия

баку

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азербайджан, россия, баку, владимир путин, ильхам алиев, в мире