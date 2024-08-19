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Путин рассказал о направлениях совместной работы с Азербайджаном - РИА Новости, 19.08.2024
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12:19 19.08.2024 (обновлено: 12:24 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/putin-1967032963.html
Путин рассказал о направлениях совместной работы с Азербайджаном
Путин рассказал о направлениях совместной работы с Азербайджаном - РИА Новости, 19.08.2024
Путин рассказал о направлениях совместной работы с Азербайджаном
Россия и Азербайджан имеют много направлений для совместной работы, включая вопросы промышленной кооперации, транспортной и логистической сфер и легкой... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:19
2024-08-19T12:24
азербайджан
россия
баку
владимир путин
ильхам алиев
в мире
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Россия и Азербайджан имеют много направлений для совместной работы, включая вопросы промышленной кооперации, транспортной и логистической сфер и легкой промышленности, сказал президент России Владимир Путин.Российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник проводят переговоры в Азербайджане."Действительно можно говорить не только об энергетике, но и о промышленной кооперации, о транспорте, логистике, о легкой промышленности. У нас (с Азербайджаном - ред.) много направлений для совместной работы", - заявил Путин.Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
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азербайджан, россия, баку, владимир путин, ильхам алиев, в мире
Азербайджан, Россия, Баку, Владимир Путин, Ильхам Алиев, В мире
Путин рассказал о направлениях совместной работы с Азербайджаном

Путин: Россия и Азербайджан имеют много направлений для совместной работы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Россия и Азербайджан имеют много направлений для совместной работы, включая вопросы промышленной кооперации, транспортной и логистической сфер и легкой промышленности, сказал президент России Владимир Путин.
Российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник проводят переговоры в Азербайджане.
"Действительно можно говорить не только об энергетике, но и о промышленной кооперации, о транспорте, логистике, о легкой промышленности. У нас (с Азербайджаном - ред.) много направлений для совместной работы", - заявил Путин.
Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.
Посетитель на выставке, приуроченной к 25-летию установления дипсвязей России и Азербайджана в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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