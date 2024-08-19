https://ria.ru/20240819/putin-1967018172.html

Путин возложил венок к монументу "Вечный огонь" в Баку

Путин возложил венок к монументу "Вечный огонь" в Баку - РИА Новости, 19.08.2024

Путин возложил венок к монументу "Вечный огонь" в Баку

Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу "Вечный огонь", который расположен на "Аллее шехидов" в Баку, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T11:37

2024-08-19T11:37

2024-08-19T12:01

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу "Вечный огонь", который расположен на "Аллее шехидов" в Баку, передает корреспондент РИА Новости. "Аллея шехидов" - это кладбище, где похоронены жертвы столкновений оппозиционных кругов Азербайджанской ССР с подразделениями советской армии в результате январских событий 1990 года и азербайджанцы, погибшие в Первой карабахской войне. В настоящее время Аллея является центральным мемориалом всем жертвам, павшим за независимость Азербайджана. В 1998 году на Аллее - в самой высокой точке города - был открыт "Вечный огонь". Монумент представляет собой стоящую на восьмиконечной звезде усыпальницу, увенчанную стеклянным куполом. Вдоль всего пути к монументу тянется стена с мемориальными плитами, на которых выгравированы имена, годы жизни и фотографии погибших. Президент РФ возложил к монументу венок из красных роз. Во время церемонии российский лидер поправил на венке ленту в виде российского триколора, а затем поклонился.Путин прилетел в Баку 18 августа с двухдневным государственным визитом. На понедельник у Путина и Ильхама Алиева запланированы переговоры, по итогам которых будет подписан ряд документов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, азербайджан, баку, владимир путин, ильхам алиев