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Путин возложил венок к монументу "Вечный огонь" в Баку - РИА Новости, 19.08.2024
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11:37 19.08.2024 (обновлено: 12:01 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/putin-1967018172.html
Путин возложил венок к монументу "Вечный огонь" в Баку
Путин возложил венок к монументу "Вечный огонь" в Баку - РИА Новости, 19.08.2024
Путин возложил венок к монументу "Вечный огонь" в Баку
Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу "Вечный огонь", который расположен на "Аллее шехидов" в Баку, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:37
2024-08-19T12:01
в мире
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баку
владимир путин
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу "Вечный огонь", который расположен на "Аллее шехидов" в Баку, передает корреспондент РИА Новости. "Аллея шехидов" - это кладбище, где похоронены жертвы столкновений оппозиционных кругов Азербайджанской ССР с подразделениями советской армии в результате январских событий 1990 года и азербайджанцы, погибшие в Первой карабахской войне. В настоящее время Аллея является центральным мемориалом всем жертвам, павшим за независимость Азербайджана. В 1998 году на Аллее - в самой высокой точке города - был открыт "Вечный огонь". Монумент представляет собой стоящую на восьмиконечной звезде усыпальницу, увенчанную стеклянным куполом. Вдоль всего пути к монументу тянется стена с мемориальными плитами, на которых выгравированы имена, годы жизни и фотографии погибших. Президент РФ возложил к монументу венок из красных роз. Во время церемонии российский лидер поправил на венке ленту в виде российского триколора, а затем поклонился.Путин прилетел в Баку 18 августа с двухдневным государственным визитом. На понедельник у Путина и Ильхама Алиева запланированы переговоры, по итогам которых будет подписан ряд документов.
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
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в мире, азербайджан, баку, владимир путин, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Баку, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Путин возложил венок к монументу "Вечный огонь" в Баку

Путин возложил венок к монументу "Вечный огонь" на "Аллее шехидов" в Баку

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии встречи в аэропорту Баку
Президент РФ Владимир Путин на церемонии встречи в аэропорту Баку - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии встречи в аэропорту Баку
Читать ria.ru в
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу "Вечный огонь", который расположен на "Аллее шехидов" в Баку, передает корреспондент РИА Новости.
"Аллея шехидов" - это кладбище, где похоронены жертвы столкновений оппозиционных кругов Азербайджанской ССР с подразделениями советской армии в результате январских событий 1990 года и азербайджанцы, погибшие в Первой карабахской войне. В настоящее время Аллея является центральным мемориалом всем жертвам, павшим за независимость Азербайджана.
В 1998 году на Аллее - в самой высокой точке города - был открыт "Вечный огонь". Монумент представляет собой стоящую на восьмиконечной звезде усыпальницу, увенчанную стеклянным куполом. Вдоль всего пути к монументу тянется стена с мемориальными плитами, на которых выгравированы имена, годы жизни и фотографии погибших.
Президент РФ возложил к монументу венок из красных роз. Во время церемонии российский лидер поправил на венке ленту в виде российского триколора, а затем поклонился.
Путин прилетел в Баку 18 августа с двухдневным государственным визитом. На понедельник у Путина и Ильхама Алиева запланированы переговоры, по итогам которых будет подписан ряд документов.
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