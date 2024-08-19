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Сроки визита Путина в Турцию еще не согласовали, сообщил источник - РИА Новости, 19.08.2024
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07:32 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/putin-1966973259.html
Сроки визита Путина в Турцию еще не согласовали, сообщил источник
Сроки визита Путина в Турцию еще не согласовали, сообщил источник - РИА Новости, 19.08.2024
Сроки визита Путина в Турцию еще не согласовали, сообщил источник
Сроки ожидаемого визита президента России Владимира Путина в Турцию еще не согласованы, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T07:32
2024-08-19T07:32
владимир путин
турция
россия
анкара (провинция)
дмитрий песков
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АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. Сроки ожидаемого визита президента России Владимира Путина в Турцию еще не согласованы, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Визит Путина в Турцию готовится уже давно, осталось только по дипломатическим каналам согласовать даты рабочей поездки, вопросов на повестке много, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока дипломатические каналы не согласовали дату (визита)", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать возможные даты визита президента РФ в Турцию.
https://ria.ru/20240819/putin-1966954980.html
турция
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владимир путин, турция, россия, анкара (провинция), дмитрий песков
Владимир Путин, Турция, Россия, Анкара (провинция), Дмитрий Песков
Сроки визита Путина в Турцию еще не согласовали, сообщил источник

Сроки ожидаемого визита Путина в Турцию еще не согласованы

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. Сроки ожидаемого визита президента России Владимира Путина в Турцию еще не согласованы, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Визит Путина в Турцию готовится уже давно, осталось только по дипломатическим каналам согласовать даты рабочей поездки, вопросов на повестке много, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии встречи в аэропорту Баку - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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"Нет, пока дипломатические каналы не согласовали дату (визита)", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать возможные даты визита президента РФ в Турцию.
 
Владимир ПутинТурцияРоссияАнкара (провинция)Дмитрий Песков
 
 
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