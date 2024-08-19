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В Петербурге полицейский избил задержанных, начали служебную проверку
В Петербурге полицейский избил задержанных, начали служебную проверку - РИА Новости, 19.08.2024
В Петербурге полицейский избил задержанных, начали служебную проверку
Полиция Санкт-Петербурга организовала служебную проверку после того, как сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) ГУМВД установили, что... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T19:53
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга организовала служебную проверку после того, как сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) ГУМВД установили, что правоохранитель нанес телесные повреждения задержанным, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России выявили факт противоправных действий со стороны сотрудника дежурной части Невского района Петербурга. Установлено, что сотрудник, находясь в отделе полиции, нанес телесные повреждения гражданам, доставленным за совершение административного правонарушения", – говорится в сообщении. Отмечается, что материалы, собранные сотрудниками собственной безопасности, были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Полиция со своей стороны организовала служебную проверку. "В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке", – заключают в ГУМВД. Как сообщил городской главк СК РФ, в отношении сотрудника дежурной части 45-го отдела полиции УМВД России по Невскому району возбуждено дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Как установило следствие, фигурант в середине июля нанес двум мужчинам, доставленным в отдел полиции за административное правонарушение, "множественные удары руками и ногами". В настоящее время сотрудник полиции задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения, заключают в ГСУСК.
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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге полицейский избил задержанных, начали служебную проверку
МВД начала проверку после нападения полицейского на задержанных в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга организовала служебную проверку после того, как сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) ГУМВД установили, что правоохранитель нанес телесные повреждения задержанным, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России выявили факт противоправных действий со стороны сотрудника дежурной части Невского района Петербурга. Установлено, что сотрудник, находясь в отделе полиции, нанес телесные повреждения гражданам, доставленным за совершение административного правонарушения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что материалы, собранные сотрудниками собственной безопасности, были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Полиция со своей стороны организовала служебную проверку.
"В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке", – заключают в ГУМВД.
Как сообщил городской главк СК
РФ, в отношении сотрудника дежурной части 45-го отдела полиции УМВД России по Невскому району возбуждено дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Как установило следствие, фигурант в середине июля нанес двум мужчинам, доставленным в отдел полиции за административное правонарушение, "множественные удары руками и ногами".
В настоящее время сотрудник полиции задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения, заключают в ГСУСК.