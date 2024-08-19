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В Бурятии пройдет прощание с пилотом разбившегося в Иркутске Ту-22М3
В Бурятии пройдет прощание с пилотом разбившегося в Иркутске Ту-22М3 - РИА Новости, 19.08.2024
В Бурятии пройдет прощание с пилотом разбившегося в Иркутске Ту-22М3
В Бурятии в понедельник простятся с пилотом разбившегося в Иркутске Ту-22М3 Никитой Переваловым, прощание состоится на его родине в поселке Онохой, сообщили РИА РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T07:45
2024-08-19T07:45
2024-08-19T10:09
игорь кобзев
ту-22м3
иркутск
заиграевский район
иркутская область
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УЛАН-УДЭ, 19 авг - РИА Новости. В Бурятии в понедельник простятся с пилотом разбившегося в Иркутске Ту-22М3 Никитой Переваловым, прощание состоится на его родине в поселке Онохой, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Заиграевского района. "Онохой скорбит вместе с родными погибшего летчика. Перевалов Никита Максимович родился 8 февраля 1996 года в поселке Онохой… Трагически погиб 15 августа 2024 года во время служебного полета… Прощание с нашим земляком состоится в Онохое 19 августа 2024 в 14.00 у памятника воинам-землякам, погибшим во времена ВОВ", - рассказали в пресс-службе. По данным пресс-службы, Перевалов после окончания Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов в 2018 году был распределён в военную часть 35020 города Иркутск для дальнейшего прохождения службы. Он осознанно выбрал свою профессию, имеет награды, у Перевалова остались жена, родители и сестра. Вечером 15 августа в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Самолет упал в безлюдной местности. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. На земле разрушений нет. Пилоты разбившегося самолета получили травмы различной степени тяжести. Позднее губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что один из пилотов погиб.
https://ria.ru/20240818/proverka-1966928114.html
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игорь кобзев, ту-22м3, иркутск, заиграевский район, иркутская область
Игорь Кобзев, Ту-22М3, Иркутск, Заиграевский район, Иркутская область
В Бурятии пройдет прощание с пилотом разбившегося в Иркутске Ту-22М3
В Бурятии 19 августа пройдет прощание с пилотом разбившегося в Иркутске Ту-22М3
УЛАН-УДЭ, 19 авг - РИА Новости. В Бурятии в понедельник простятся с пилотом разбившегося в Иркутске Ту-22М3 Никитой Переваловым, прощание состоится на его родине в поселке Онохой, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Заиграевского района.
"Онохой скорбит вместе с родными погибшего летчика. Перевалов Никита Максимович родился 8 февраля 1996 года в поселке Онохой… Трагически погиб 15 августа 2024 года во время служебного полета… Прощание с нашим земляком состоится в Онохое 19 августа 2024 в 14.00 у памятника воинам-землякам, погибшим во времена ВОВ", - рассказали в пресс-службе.
По данным пресс-службы, Перевалов после окончания Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов в 2018 году был распределён в военную часть 35020 города Иркутск для дальнейшего прохождения службы. Он осознанно выбрал свою профессию, имеет награды, у Перевалова остались жена, родители и сестра.
Вечером 15 августа в Иркутской области
при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Самолет упал в безлюдной местности. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. На земле разрушений нет. Пилоты разбившегося самолета получили травмы различной степени тяжести. Позднее губернатор региона Игорь Кобзев
сообщил, что один из пилотов погиб.