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В ростовском Пролетарске ввели режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:20 19.08.2024 (обновлено: 11:23 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/proletarsk-1967013067.html
В ростовском Пролетарске ввели режим ЧС после атаки БПЛА
В ростовском Пролетарске ввели режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.08.2024
В ростовском Пролетарске ввели режим ЧС после атаки БПЛА
Режим ЧС ввели на территории Пролетарска Ростовской области, где горит промсклад после атаки БПЛА, сообщает администрация Пролетарского района. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:20
2024-08-19T11:23
специальная военная операция на украине
происшествия
пролетарск
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - РИА Новости. Режим ЧС ввели на территории Пролетарска Ростовской области, где горит промсклад после атаки БПЛА, сообщает администрация Пролетарского района.В воскресенье глава региона Василий Голубев сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизельное топливо. Сообщалось, что угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует. Как сообщила администрация Пролетарского района, при пожаре пострадали 18 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии."По итогам внепланового совещания КЧС и ПБ Пролетарского района на территории Пролетарского городского поселения Пролетарского района с 00.00 19.08.2024 введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении администрации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, пролетарск, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Пролетарск, Ростовская область
В ростовском Пролетарске ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В ростовском Пролетарске, где горит промсклад после атаки БПЛА, ввели режим ЧС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - РИА Новости. Режим ЧС ввели на территории Пролетарска Ростовской области, где горит промсклад после атаки БПЛА, сообщает администрация Пролетарского района.
В воскресенье глава региона Василий Голубев сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизельное топливо. Сообщалось, что угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует. Как сообщила администрация Пролетарского района, при пожаре пострадали 18 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.
"По итогам внепланового совещания КЧС и ПБ Пролетарского района на территории Пролетарского городского поселения Пролетарского района с 00.00 19.08.2024 введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении администрации.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПролетарскРостовская область
 
 
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