https://ria.ru/20240819/proletarsk-1967013067.html

В ростовском Пролетарске ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В ростовском Пролетарске ввели режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.08.2024

В ростовском Пролетарске ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Режим ЧС ввели на территории Пролетарска Ростовской области, где горит промсклад после атаки БПЛА, сообщает администрация Пролетарского района. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T11:20

2024-08-19T11:20

2024-08-19T11:23

специальная военная операция на украине

происшествия

пролетарск

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - РИА Новости. Режим ЧС ввели на территории Пролетарска Ростовской области, где горит промсклад после атаки БПЛА, сообщает администрация Пролетарского района.В воскресенье глава региона Василий Голубев сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизельное топливо. Сообщалось, что угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует. Как сообщила администрация Пролетарского района, при пожаре пострадали 18 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии."По итогам внепланового совещания КЧС и ПБ Пролетарского района на территории Пролетарского городского поселения Пролетарского района с 00.00 19.08.2024 введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении администрации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

пролетарск

ростовская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, пролетарск, ростовская область