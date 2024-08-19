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В ростовском Пролетарске ввели режим ЧС после атаки БПЛА
В ростовском Пролетарске ввели режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.08.2024
В ростовском Пролетарске ввели режим ЧС после атаки БПЛА
Режим ЧС ввели на территории Пролетарска Ростовской области, где горит промсклад после атаки БПЛА, сообщает администрация Пролетарского района. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:20
2024-08-19T11:20
2024-08-19T11:23
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происшествия
пролетарск
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - РИА Новости. Режим ЧС ввели на территории Пролетарска Ростовской области, где горит промсклад после атаки БПЛА, сообщает администрация Пролетарского района.В воскресенье глава региона Василий Голубев сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизельное топливо. Сообщалось, что угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует. Как сообщила администрация Пролетарского района, при пожаре пострадали 18 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии."По итогам внепланового совещания КЧС и ПБ Пролетарского района на территории Пролетарского городского поселения Пролетарского района с 00.00 19.08.2024 введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении администрации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пролетарск, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Пролетарск, Ростовская область
В ростовском Пролетарске ввели режим ЧС после атаки БПЛА
В ростовском Пролетарске, где горит промсклад после атаки БПЛА, ввели режим ЧС