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В Ярославской области назвали лидеров проекта "Наши дворы" - РИА Новости, 19.08.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:17 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/proekt-1967133363.html
В Ярославской области назвали лидеров проекта "Наши дворы"
В Ярославской области назвали лидеров проекта "Наши дворы" - РИА Новости, 19.08.2024
В Ярославской области назвали лидеров проекта "Наши дворы"
Даниловский, Борисоглебский, Брейтовский районы и Переславль-Залесский Ярославской области стали лидерами по реализации губернаторского проекта "Наши дворы",... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:17
2024-08-19T17:17
ярославская область
переславль-залесский
даниловский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Даниловский, Борисоглебский, Брейтовский районы и Переславль-Залесский Ярославской области стали лидерами по реализации губернаторского проекта "Наши дворы", сообщает областное правительство. По данным областного правительства, 46% проектов губернаторской программы "Наши дворы – 2024" уже завершено. Благоустроено 29 придомовых территорий, установлено 28 детских и спортивных площадок, а также 4 площадки для выгула и дрессировки домашних животных. Дополнительные работы на объектах прошлых лет выполнены на 86%. Работа по реализации остальных проектов под контролем министерства регионального развития продолжается. Сообщается, что всего в этом году на благоустройство по программе правительством области из бюджета выделено порядка 700 миллионов рублей. "На данный момент, по информации министерства регионального развития Ярославской области, лидером среди муниципальных образований является Даниловский район, где план к настоящему времени выполнен на 80%. За ним следуют Борисоглебский и Брейтовский районы и Переславль-Залесский, которые завершили 75% проектов", - говорится в сообщении. Министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин подчеркнул, что проект "Наши дворы" в регионе реализуется на протяжении трех лет. "По инициативе губернатора Михаила Евраева работа ведется во всех муниципальных образованиях независимо от численности жителей, что открывает возможности для благоустройства даже в небольших населенных пунктах", - цитирует Чуркина пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20240815/proverka-1966327952.html
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переславль-залесский
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переславль-залесский, даниловский район
Ярославская область, Переславль-Залесский, Даниловский район

В Ярославской области назвали лидеров проекта "Наши дворы"

© Фото : Правительство Ярославской областиВ Ярославской области назвали лидеров проекта "Наши дворы"
В Ярославской области назвали лидеров проекта Наши дворы - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Правительство Ярославской области
В Ярославской области назвали лидеров проекта "Наши дворы"
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Даниловский, Борисоглебский, Брейтовский районы и Переславль-Залесский Ярославской области стали лидерами по реализации губернаторского проекта "Наши дворы", сообщает областное правительство.
По данным областного правительства, 46% проектов губернаторской программы "Наши дворы – 2024" уже завершено. Благоустроено 29 придомовых территорий, установлено 28 детских и спортивных площадок, а также 4 площадки для выгула и дрессировки домашних животных. Дополнительные работы на объектах прошлых лет выполнены на 86%. Работа по реализации остальных проектов под контролем министерства регионального развития продолжается.
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Сообщается, что всего в этом году на благоустройство по программе правительством области из бюджета выделено порядка 700 миллионов рублей.
"На данный момент, по информации министерства регионального развития Ярославской области, лидером среди муниципальных образований является Даниловский район, где план к настоящему времени выполнен на 80%. За ним следуют Борисоглебский и Брейтовский районы и Переславль-Залесский, которые завершили 75% проектов", - говорится в сообщении.
Министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин подчеркнул, что проект "Наши дворы" в регионе реализуется на протяжении трех лет. "По инициативе губернатора Михаила Евраева работа ведется во всех муниципальных образованиях независимо от численности жителей, что открывает возможности для благоустройства даже в небольших населенных пунктах", - цитирует Чуркина пресс-служба областного правительства.
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Ярославская областьПереславль-ЗалесскийДаниловский район
 
 
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