https://ria.ru/20240819/proekt-1967133363.html

В Ярославской области назвали лидеров проекта "Наши дворы"

В Ярославской области назвали лидеров проекта "Наши дворы" - РИА Новости, 19.08.2024

В Ярославской области назвали лидеров проекта "Наши дворы"

Даниловский, Борисоглебский, Брейтовский районы и Переславль-Залесский Ярославской области стали лидерами по реализации губернаторского проекта "Наши дворы",... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:17

2024-08-19T17:17

2024-08-19T17:17

ярославская область

переславль-залесский

даниловский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Даниловский, Борисоглебский, Брейтовский районы и Переславль-Залесский Ярославской области стали лидерами по реализации губернаторского проекта "Наши дворы", сообщает областное правительство. По данным областного правительства, 46% проектов губернаторской программы "Наши дворы – 2024" уже завершено. Благоустроено 29 придомовых территорий, установлено 28 детских и спортивных площадок, а также 4 площадки для выгула и дрессировки домашних животных. Дополнительные работы на объектах прошлых лет выполнены на 86%. Работа по реализации остальных проектов под контролем министерства регионального развития продолжается. Сообщается, что всего в этом году на благоустройство по программе правительством области из бюджета выделено порядка 700 миллионов рублей. "На данный момент, по информации министерства регионального развития Ярославской области, лидером среди муниципальных образований является Даниловский район, где план к настоящему времени выполнен на 80%. За ним следуют Борисоглебский и Брейтовский районы и Переславль-Залесский, которые завершили 75% проектов", - говорится в сообщении. Министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин подчеркнул, что проект "Наши дворы" в регионе реализуется на протяжении трех лет. "По инициативе губернатора Михаила Евраева работа ведется во всех муниципальных образованиях независимо от численности жителей, что открывает возможности для благоустройства даже в небольших населенных пунктах", - цитирует Чуркина пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20240815/proverka-1966327952.html

https://ria.ru/20240812/remont-1965794332.html

переславль-залесский

даниловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

переславль-залесский, даниловский район