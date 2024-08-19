Рейтинг@Mail.ru
Последствия аварии, оставившей без света все Приморье, устранили - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:59 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/primore-1966965498.html
Последствия аварии, оставившей без света все Приморье, устранили
Последствия аварии, оставившей без света все Приморье, устранили - РИА Новости, 19.08.2024
Последствия аварии, оставившей без света все Приморье, устранили
Энергетики в Приморье устранили все отключения электричества после аварии, 16 августа оставившей регион без света, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T04:59
2024-08-19T04:59
приморский край
масштабное отключение света в приморье
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927858057_0:303:3104:2048_1920x0_80_0_0_5be5704f33b04bd74c1a1327293447f4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Энергетики в Приморье устранили все отключения электричества после аварии, 16 августа оставившей регион без света, сообщает краевое правительство. В пятницу все Приморье осталось без света, затем начали отмечаться отключения воды, перебои в работе мобильной связи. Власти отмечали, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС, взрыва и ЧП внешнего характера на месте не было. Подключать потребителей начали в пятницу, в субботу свет дали значительной части региона. "Все отключения электричества, связанные с аварией на открытом распределительном устройстве, оставившей в минувшую пятницу без света весь Приморский край, полностью ликвидированы. Об этом заявила исполняющая обязанности министра энергетики и газоснабжения региона Елена Шиш в ходе брифинга в понедельник", - говорится в сообщении. По ее словам, сейчас энергоснабжение Приморского края идет по нормальной схеме, отключений потребителей со стороны ДРСК нет. Есть локальные отключения, но они не связаны с пятничной аварией, добавила Шиш. Она отметила, что причины аварии установит специальная комиссия. "Сейчас можно сказать, что авария не связана с терактом. В настоящее время ведутся ремонтные работы, которые не связаны с электроснабжением региона. Вчера демонтирован аварийный выключатель", – приводятся в сообщении слова Шиш. Она добавила, что такая крупная авария в Приморье произошла впервые, но энергетики подключили потребителей в максимально короткие сроки.
https://ria.ru/20240815/lep-1966411265.html
https://ria.ru/20240731/avariya-1963297938.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927858057_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a34aa096e5aa653fd53a6707cf759d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, масштабное отключение света в приморье, происшествия
Приморский край, Масштабное отключение света в Приморье, Происшествия
Последствия аварии, оставившей без света все Приморье, устранили

Власти Приморья: последствия аварии, оставившей без света весь регион, устранены

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Энергетики в Приморье устранили все отключения электричества после аварии, 16 августа оставившей регион без света, сообщает краевое правительство.
В пятницу все Приморье осталось без света, затем начали отмечаться отключения воды, перебои в работе мобильной связи. Власти отмечали, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС, взрыва и ЧП внешнего характера на месте не было. Подключать потребителей начали в пятницу, в субботу свет дали значительной части региона.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Минэнерго Подмосковья отчиталось о ремонте более 185 километров ЛЭП
15 августа, 15:29
"Все отключения электричества, связанные с аварией на открытом распределительном устройстве, оставившей в минувшую пятницу без света весь Приморский край, полностью ликвидированы. Об этом заявила исполняющая обязанности министра энергетики и газоснабжения региона Елена Шиш в ходе брифинга в понедельник", - говорится в сообщении.
По ее словам, сейчас энергоснабжение Приморского края идет по нормальной схеме, отключений потребителей со стороны ДРСК нет. Есть локальные отключения, но они не связаны с пятничной аварией, добавила Шиш.
Она отметила, что причины аварии установит специальная комиссия. "Сейчас можно сказать, что авария не связана с терактом. В настоящее время ведутся ремонтные работы, которые не связаны с электроснабжением региона. Вчера демонтирован аварийный выключатель", – приводятся в сообщении слова Шиш.
Она добавила, что такая крупная авария в Приморье произошла впервые, но энергетики подключили потребителей в максимально короткие сроки.
Высоковольтные электролинии - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В Абхазии устранили последствия аварии на ЛЭП
31 июля, 20:19
 
Приморский крайМасштабное отключение света в ПриморьеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала