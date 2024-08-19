https://ria.ru/20240819/primore-1966965498.html

Последствия аварии, оставившей без света все Приморье, устранили

Последствия аварии, оставившей без света все Приморье, устранили - РИА Новости, 19.08.2024

Последствия аварии, оставившей без света все Приморье, устранили

Энергетики в Приморье устранили все отключения электричества после аварии, 16 августа оставившей регион без света, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T04:59

2024-08-19T04:59

2024-08-19T04:59

приморский край

масштабное отключение света в приморье

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Энергетики в Приморье устранили все отключения электричества после аварии, 16 августа оставившей регион без света, сообщает краевое правительство. В пятницу все Приморье осталось без света, затем начали отмечаться отключения воды, перебои в работе мобильной связи. Власти отмечали, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС, взрыва и ЧП внешнего характера на месте не было. Подключать потребителей начали в пятницу, в субботу свет дали значительной части региона. "Все отключения электричества, связанные с аварией на открытом распределительном устройстве, оставившей в минувшую пятницу без света весь Приморский край, полностью ликвидированы. Об этом заявила исполняющая обязанности министра энергетики и газоснабжения региона Елена Шиш в ходе брифинга в понедельник", - говорится в сообщении. По ее словам, сейчас энергоснабжение Приморского края идет по нормальной схеме, отключений потребителей со стороны ДРСК нет. Есть локальные отключения, но они не связаны с пятничной аварией, добавила Шиш. Она отметила, что причины аварии установит специальная комиссия. "Сейчас можно сказать, что авария не связана с терактом. В настоящее время ведутся ремонтные работы, которые не связаны с электроснабжением региона. Вчера демонтирован аварийный выключатель", – приводятся в сообщении слова Шиш. Она добавила, что такая крупная авария в Приморье произошла впервые, но энергетики подключили потребителей в максимально короткие сроки.

https://ria.ru/20240815/lep-1966411265.html

https://ria.ru/20240731/avariya-1963297938.html

приморский край

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приморский край, масштабное отключение света в приморье, происшествия