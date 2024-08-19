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В Госдуме сообщили о готовности приказа по выплатам военным священникам
В Госдуме сообщили о готовности приказа по выплатам военным священникам - РИА Новости, 19.08.2024
В Госдуме сообщили о готовности приказа по выплатам военным священникам
Глава комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева сообщила о готовности приказа Минобороны РФ, регулирующего выплаты военным священникам в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:36
2024-08-19T17:36
2024-08-19T17:36
специальная военная операция на украине
ольга тимофеева (депутат гд)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева сообщила о готовности приказа Минобороны РФ, регулирующего выплаты военным священникам в зоне СВО при ранении или гибели, говорится в сообщении пресс-службы депутата. "Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева (фракция "Единая Россия") сообщила о готовности приказа Минобороны России, регулирующего выплаты военным священникам в случае ранения или гибели в зоне СВО", - сообщила пресс-служба. По данным Тимофеевой, в зоне СВО погибли восемь и ранены семь православных священников, а также служители других конфессий, некоторые из них состояли в штате воинских частей, числились помощниками командиров. "Мартовский указ президента распространил на них выплаты при ранении и гибели. И сейчас наконец на выходе приказ Минобороны, который мы ждали. Он подписан 14 августа. В течение месяца будет зарегистрирован Минюстом и начнет действовать. Там определен сам порядок, как эти выплаты будут осуществляться. Их должны получить все от дня начала СВО", - отметила депутат ГД.
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ольга тимофеева (депутат гд), госдума рф, единая россия, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Ольга Тимофеева (депутат ГД), Госдума РФ, Единая Россия, Россия, Общество
В Госдуме сообщили о готовности приказа по выплатам военным священникам
Депутат ГД сообщила о готовности приказа МО РФ по выплатам военным священникам