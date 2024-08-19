Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме сообщили о готовности приказа по выплатам военным священникам - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/prikaz-1967145708.html
В Госдуме сообщили о готовности приказа по выплатам военным священникам
В Госдуме сообщили о готовности приказа по выплатам военным священникам - РИА Новости, 19.08.2024
В Госдуме сообщили о готовности приказа по выплатам военным священникам
Глава комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева сообщила о готовности приказа Минобороны РФ, регулирующего выплаты военным священникам в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:36
2024-08-19T17:36
специальная военная операция на украине
ольга тимофеева (депутат гд)
госдума рф
единая россия
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева сообщила о готовности приказа Минобороны РФ, регулирующего выплаты военным священникам в зоне СВО при ранении или гибели, говорится в сообщении пресс-службы депутата. "Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева (фракция "Единая Россия") сообщила о готовности приказа Минобороны России, регулирующего выплаты военным священникам в случае ранения или гибели в зоне СВО", - сообщила пресс-служба. По данным Тимофеевой, в зоне СВО погибли восемь и ранены семь православных священников, а также служители других конфессий, некоторые из них состояли в штате воинских частей, числились помощниками командиров. "Мартовский указ президента распространил на них выплаты при ранении и гибели. И сейчас наконец на выходе приказ Минобороны, который мы ждали. Он подписан 14 августа. В течение месяца будет зарегистрирован Минюстом и начнет действовать. Там определен сам порядок, как эти выплаты будут осуществляться. Их должны получить все от дня начала СВО", - отметила депутат ГД.
https://ria.ru/20240808/vyplaty-1964997281.html
https://ria.ru/20240805/vyplata-1964272957.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ольга тимофеева (депутат гд), госдума рф, единая россия, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Ольга Тимофеева (депутат ГД), Госдума РФ, Единая Россия, Россия, Общество
В Госдуме сообщили о готовности приказа по выплатам военным священникам

Депутат ГД сообщила о готовности приказа МО РФ по выплатам военным священникам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева сообщила о готовности приказа Минобороны РФ, регулирующего выплаты военным священникам в зоне СВО при ранении или гибели, говорится в сообщении пресс-службы депутата.
"Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева (фракция "Единая Россия") сообщила о готовности приказа Минобороны России, регулирующего выплаты военным священникам в случае ранения или гибели в зоне СВО", - сообщила пресс-служба.
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Правительство утвердило правила выплаты отправляющимся на СВО контрактникам
8 августа, 17:20
По данным Тимофеевой, в зоне СВО погибли восемь и ранены семь православных священников, а также служители других конфессий, некоторые из них состояли в штате воинских частей, числились помощниками командиров.
"Мартовский указ президента распространил на них выплаты при ранении и гибели. И сейчас наконец на выходе приказ Минобороны, который мы ждали. Он подписан 14 августа. В течение месяца будет зарегистрирован Минюстом и начнет действовать. Там определен сам порядок, как эти выплаты будут осуществляться. Их должны получить все от дня начала СВО", - отметила депутат ГД.
Мужчина считает рубли - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Сотрудникам СК, пострадавшим в зоне СВО, выплатят по три миллиона рублей
5 августа, 20:58
 
Специальная военная операция на УкраинеОльга Тимофеева (депутат ГД)Госдума РФЕдиная РоссияРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала