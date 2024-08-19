https://ria.ru/20240819/preobrazhenie-1967158234.html

Священник в праздник Преображения дал совет воинам СВО

Священник в праздник Преображения дал совет воинам СВО - РИА Новости, 19.08.2024

Священник в праздник Преображения дал совет воинам СВО

Российским бойцам в зоне СВО стоит "быть светлыми" и бороться с внутренним, духовным, врагом, преображать свои души, рассказал РИА Новости настоятель храма... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T18:32

2024-08-19T18:32

2024-08-19T18:32

религия

иисус христос

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Российским бойцам в зоне СВО стоит "быть светлыми" и бороться с внутренним, духовным, врагом, преображать свои души, рассказал РИА Новости настоятель храма Преображения Господня на Преображенской площади протоиерей Борис Потапов.В Русской православной церкви 19 августа встречают Преображение Господне. Храм Преображения Господня на Преображенской площади исторически был полковым для Преображенского полка, а сейчас имеет статус главного храма Сухопутных войск России и уже возрожденного Преображенского полка."В этот праздник самое главное, что можно пожелать, чтобы мы преображали свои души, шли от тьмы к свету. На свету Божьем становятся явны все наши дела. То есть мы боремся даже больше не с внешним врагом, а с внутренним – в самих себе. Как говорит апостол Павел, мы боремся не с плотью и кровью, а с духами злобы поднебесной. И если мы этого врага побеждаем, то и сердце, и глаза, и мысли наши очищаются, и мы знаем, куда идти, как правильно жить и действовать. Православный воин не будет жестоким, не будет мучить пленных, убивать невинных, нападать на беззащитных. Он будет защищать свое Отечество", - сказал отец Борис.Он добавил, что священники ездят в зону СВО, в том числе, "чтобы наши ребята были светлыми воинами, а не озверели, не приняли тот облик, который, к сожалению, имеет ВСУ".Преображение Господне (по-гречески "Метаморфосис", переводится как "Изменение формы") – это двунадесятый, то есть один из 12 главных церковных праздников. Он посвящен евангельскому событию, когда Иисус Христос вместе с тремя учениками - Петром, Иаковом и Иоанном - пошел молиться на гору. "И преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие", - говорится в Евангелии от Матфея. А потом к апостолам обратился глас: "Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение; его слушайте". После же, согласно тексту, Иисус наказал ученикам о произошедшем не рассказывать, "доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых".

https://ria.ru/20240716/preobrazhenie-1890633037.html

https://ria.ru/20240819/yablochnyy-1887841697.html

https://ria.ru/20240715/pravoslavnyy-1881267316.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, русская православная церковь, религия