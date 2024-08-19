https://ria.ru/20240819/posolstvo-1966978106.html

Сотрудник посольства Чехии, уличенный в попытке контрабанды, покинул Россию

Сотрудник посольства Чехии, уличенный в попытке контрабанды, покинул Россию - РИА Новости, 19.08.2024

Сотрудник посольства Чехии, уличенный в попытке контрабанды, покинул Россию

Против сотрудника посольства Чехии в Москве возбудили уголовное дело в России после попытки контрабанды сильнодействующих веществ, он уже покинул территорию... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T08:45

2024-08-19T08:45

2024-08-19T09:00

россия

чехия

москва

олег тяпкин

происшествия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Против сотрудника посольства Чехии в Москве возбудили уголовное дело в России после попытки контрабанды сильнодействующих веществ, он уже покинул территорию страны, заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин. “По нашей информации, сотрудник чешского посольства, против которого в России возбуждено уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ, уже покинул территорию нашей страны”, - сказал он в интервью агентству. В конце июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Ян Ондржейка, ему был выражен протест в связи с попыткой контрабанды сильнодействующих веществ одним из сотрудников дипмиссии. Чешской стороне "в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года" предложили отказаться от иммунитета от российской уголовной юрисдикции в отношении сотрудника для привлечения его к уголовной ответственности. В противном случае он должен будет покинуть территорию Российской Федерации, указали в МИД.

https://ria.ru/20240411/diplomaty-1939335219.html

россия

чехия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, чехия, москва, олег тяпкин, происшествия