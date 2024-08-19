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Сотрудник посольства Чехии, уличенный в попытке контрабанды, покинул Россию - РИА Новости, 19.08.2024
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08:45 19.08.2024 (обновлено: 09:00 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/posolstvo-1966978106.html
Сотрудник посольства Чехии, уличенный в попытке контрабанды, покинул Россию
Сотрудник посольства Чехии, уличенный в попытке контрабанды, покинул Россию - РИА Новости, 19.08.2024
Сотрудник посольства Чехии, уличенный в попытке контрабанды, покинул Россию
Против сотрудника посольства Чехии в Москве возбудили уголовное дело в России после попытки контрабанды сильнодействующих веществ, он уже покинул территорию... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T08:45
2024-08-19T09:00
россия
чехия
москва
олег тяпкин
происшествия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Против сотрудника посольства Чехии в Москве возбудили уголовное дело в России после попытки контрабанды сильнодействующих веществ, он уже покинул территорию страны, заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин. “По нашей информации, сотрудник чешского посольства, против которого в России возбуждено уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ, уже покинул территорию нашей страны”, - сказал он в интервью агентству. В конце июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Ян Ондржейка, ему был выражен протест в связи с попыткой контрабанды сильнодействующих веществ одним из сотрудников дипмиссии. Чешской стороне "в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года" предложили отказаться от иммунитета от российской уголовной юрисдикции в отношении сотрудника для привлечения его к уголовной ответственности. В противном случае он должен будет покинуть территорию Российской Федерации, указали в МИД.
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россия, чехия, москва, олег тяпкин, происшествия
Россия, Чехия, Москва, Олег Тяпкин, Происшествия
Сотрудник посольства Чехии, уличенный в попытке контрабанды, покинул Россию

МИД: сотрудник посольства Чехии, уличенный в попытке контрабанды, покинул Россию

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВывеска у входа в здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве
Вывеска у входа в здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вывеска у входа в здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Против сотрудника посольства Чехии в Москве возбудили уголовное дело в России после попытки контрабанды сильнодействующих веществ, он уже покинул территорию страны, заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
“По нашей информации, сотрудник чешского посольства, против которого в России возбуждено уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ, уже покинул территорию нашей страны”, - сказал он в интервью агентству.
В конце июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Ян Ондржейка, ему был выражен протест в связи с попыткой контрабанды сильнодействующих веществ одним из сотрудников дипмиссии. Чешской стороне "в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года" предложили отказаться от иммунитета от российской уголовной юрисдикции в отношении сотрудника для привлечения его к уголовной ответственности. В противном случае он должен будет покинуть территорию Российской Федерации, указали в МИД.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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