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Бойцы батальона "Эспаньола" собрали средства для жителей Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
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17:03 19.08.2024
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Бойцы батальона "Эспаньола" собрали средства для жителей Курской области
Бойцы батальона "Эспаньола" собрали средства для жителей Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
Бойцы батальона "Эспаньола" собрали средства для жителей Курской области
Бойцы российского батальона "Эспаньола", в котором воюют футбольные фанаты, собрали через соцсети пострадавшим от нападения ВСУ жителям Курской области почти... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:03
2024-08-19T17:03
специальная военная операция на украине
россия
курская область
курск
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 19 авг - РИА Новости. Бойцы российского батальона "Эспаньола", в котором воюют футбольные фанаты, собрали через соцсети пострадавшим от нападения ВСУ жителям Курской области почти 2,9 миллиона рублей, часть этой суммы предоставили сами бойцы, а один человек пожертвовал 2 миллиона, сообщила РИА Новости работающая с батальоном волонтер-координатор и военный психолог Виктория Мальцева. "Финальная сумма - 2 891 866 рублей... Была изначальная сумма более 700 тысяч, и потом в бот обратной связи (в Telegram - ред.) пришло сообщение, чтобы мы были готовы к переводу крупной суммы. И некий Виктор перевел 2 миллиона рублей ровно", - рассказала РИА Новости Мальцева. По ее словам, сбор велся через Telegram-канал "Говорит ТопаZ", который ведет боец "Эспаньолы" Евгений Рассказов с позывным "Топаз". Часть этого сбора выслали сами бойцы батальона. "Были переводы от них достаточно крупные... Я не знаю, какая конкретно сумма поступала от бойцов "Эспаньолы", знаю только, что это решение было принято коллегиально", - рассказала волонтер. Она отметила, что собранные средства постепенно расходуются на одежду для беженцев, постельное белье, лекарства для больниц. "Я пошла по всем торговым центрам (Курска) закупать предметы первой необходимости: постельное белье, футболки, мыло. Наша первая поставка была в областной госпиталь. Это было доставлено в первый же день, как мы получили деньги", - рассказала Мальцева. Волонтер добавила, что в некоторых магазинах продавцы и директора, узнавая, что закупка ведется на благотворительные деньги для переселенцев, передавали часть товара бесплатно. Батальон "Эспаньола" был создан весной 2022 года. Он принимает участие в СВО. Глава "Эспаньолы" Станислав "Испанец" Орлов, член фанатской группировки Red-Blue Warriors, находится в ДНР с 2014 года. Основу личного состава "Эспаньола" составляют футбольные фанаты клубов ЦСКА, "Динамо", "Спартак" и других. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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россия, курская область, курск, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Курск, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Бойцы батальона "Эспаньола" собрали средства для жителей Курской области

Бойцы батальона "Эспаньола" собрали для жителей Курской области 2,9 млн рублей

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБойцы отряда специального назначения ВС РФ
Бойцы отряда специального назначения ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Бойцы отряда специального назначения ВС РФ. Архивное фото
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КУРСК, 19 авг - РИА Новости. Бойцы российского батальона "Эспаньола", в котором воюют футбольные фанаты, собрали через соцсети пострадавшим от нападения ВСУ жителям Курской области почти 2,9 миллиона рублей, часть этой суммы предоставили сами бойцы, а один человек пожертвовал 2 миллиона, сообщила РИА Новости работающая с батальоном волонтер-координатор и военный психолог Виктория Мальцева.
"Финальная сумма - 2 891 866 рублей... Была изначальная сумма более 700 тысяч, и потом в бот обратной связи (в Telegram - ред.) пришло сообщение, чтобы мы были готовы к переводу крупной суммы. И некий Виктор перевел 2 миллиона рублей ровно", - рассказала РИА Новости Мальцева.
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По ее словам, сбор велся через Telegram-канал "Говорит ТопаZ", который ведет боец "Эспаньолы" Евгений Рассказов с позывным "Топаз". Часть этого сбора выслали сами бойцы батальона.
"Были переводы от них достаточно крупные... Я не знаю, какая конкретно сумма поступала от бойцов "Эспаньолы", знаю только, что это решение было принято коллегиально", - рассказала волонтер.
Она отметила, что собранные средства постепенно расходуются на одежду для беженцев, постельное белье, лекарства для больниц.
"Я пошла по всем торговым центрам (Курска) закупать предметы первой необходимости: постельное белье, футболки, мыло. Наша первая поставка была в областной госпиталь. Это было доставлено в первый же день, как мы получили деньги", - рассказала Мальцева.
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Волонтер добавила, что в некоторых магазинах продавцы и директора, узнавая, что закупка ведется на благотворительные деньги для переселенцев, передавали часть товара бесплатно.
Батальон "Эспаньола" был создан весной 2022 года. Он принимает участие в СВО. Глава "Эспаньолы" Станислав "Испанец" Орлов, член фанатской группировки Red-Blue Warriors, находится в ДНР с 2014 года. Основу личного состава "Эспаньола" составляют футбольные фанаты клубов ЦСКА, "Динамо", "Спартак" и других.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКурскВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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