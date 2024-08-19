https://ria.ru/20240819/pomosch-1967100293.html

Бречалов поблагодарил жителей Удмуртии за сбор помощи Курской области

Бречалов поблагодарил жителей Удмуртии за сбор помощи Курской области - РИА Новости, 19.08.2024

Бречалов поблагодарил жителей Удмуртии за сбор помощи Курской области

Глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил жителей региона за сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:31

2024-08-19T15:31

2024-08-19T15:31

удмуртская республика

александр бречалов

курская область

ижевск

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УФА, 19 авг – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил жителей региона за сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области, сообщили в пресс-службе руководителя республики. В пресс-службе рассказали, что в ходе аппаратного совещания глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о помощи, оказанной пострадавшим жителям Курской области. Он отметил, что при поддержке регионального отделения партии "Единая Россия" и Комитета семей воинов Отечества во всех городах и районах республики были открыты пункты сбора гуманитарной помощи. "Большая благодарность всем, кто откликнулся, – это бюджетные организации, бизнес, общественники, молодежные организации и просто жители нашего региона. Особую помощь оказали активистки Союза женщин - в Штаб общественной поддержки они принесли около 80 коробок с одеждой для пострадавших. Отдельное спасибо социально-ответственному бизнесу: компании "Локомотив" и "Удмуртнефть" в большом количестве привезли в пункт сбора средства гигиены, санитайзеры и другие крайне необходимые вещи. Общими усилиями удалось собрать несколько тонн гуманитарной помощи – сейчас формируется машина, скоро она отправится в Курскую область", – сказал Бречалов. Глава региона добавил, что жителям Курской области можно оказать и материальную помощь. Для этого необходимо перечислить денежные средства через фонд "Сообщество" с обязательной пометкой "помощь Курску". Реквизиты доступны в группе фонда "Сообщество" в соцсети "ВКонтакте". Александр Бречалов сообщил, что на сегодняшний день жители Удмуртии собрали уже более 300 тысяч рублей, добавили в пресс-службе. "В выходные Удмуртия была на связи с Курской областью. Руководство того региона сообщило, что на сегодняшний день эвакуированные жители наиболее всего нуждаются в бытовой технике - утюгах, термопотах, обогревателях. Кроме того, им необходимы раскладушки и спальные мешки. Всё это можно принести в Штаб общественной поддержки по адресу: Ижевск, ул. Наговицына, 9 по будням с 9:00 до 18:00. Также в список необходимых вещей вошли: микроволновые печи, холодильники, кулеры, водонагреватели, мультиварки, демисезонные костюмы и обувь для детей, мужчин и женщин, а для обеспечения дистанционного обучения детей понадобятся ноутбуки и планшеты", - говорится в сообщении. Глава Удмуртии напомнил, что с 2022 года по настоящий момент в пунктах временного размещения находятся 308 жителей Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик. Для 120 человек обеспечена поддержка в трудоустройстве. Детям организован учебный процесс. В связи с ситуацией в Курской области Александр Бречалов поручил заместителю председателя правительства Удмуртии – министру социальной политики и труда Ольге Лубниной проанализировать готовности пунктов для приёма новых жителей, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240819/brechalov-1967027461.html

https://ria.ru/20240809/lager-1965270761.html

курская область

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр бречалов, курская область, ижевск