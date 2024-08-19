Вологодская область отправила 181 тонну гумпомощи в Курскую область
© Фото : Официальный портал Вологодской областиВологодская область отправила 181 тонну гуманитарной помощи в Курскую область
Вологодская область отправила 181 тонну гуманитарной помощи в Курскую область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Вологодская область отправила 181 тонну гуманитарной помощи в Курскую область, сообщила пресс-служба врио губернатора региона.
По поручению врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова первую партию гуманитарной помощи в Курскую область передали заместители губернатора Александр Поветкин и Александр Ершов, а также руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Дмитрий Антонов.
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"Общий объем отправленной гуманитарной помощи составил 181 тонну. Первым рейсом отправили девять автомобилей. В составе груза все самое нужное: продукты питания, постельное белье, медикаменты, средства гигиены, дизельные генераторы, пиломатериалы и предметы первой необходимости", – отметил Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что к сбору гуманитарной помощи подключились не только волонтеры и простые жители, но и общественные организации и крупные компании Вологодской области.
В настоящее время в регионе продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавших от обстрелов жителей Курской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 3 460 военнослужащих, 50 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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