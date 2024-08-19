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Вологодская область отправила 181 тонну гумпомощи в Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024
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Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
14:28 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/pomosch-1967078444.html
Вологодская область отправила 181 тонну гумпомощи в Курскую область
Вологодская область отправила 181 тонну гумпомощи в Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024
Вологодская область отправила 181 тонну гумпомощи в Курскую область
Вологодская область отправила 181 тонну гуманитарной помощи в Курскую область, сообщила пресс-служба врио губернатора региона. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:28
2024-08-19T14:28
вологодская область
курская область
александр поветкин
вооруженные силы украины
единая россия
георгий филимонов
гуманитарная помощь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Вологодская область отправила 181 тонну гуманитарной помощи в Курскую область, сообщила пресс-служба врио губернатора региона. По поручению врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова первую партию гуманитарной помощи в Курскую область передали заместители губернатора Александр Поветкин и Александр Ершов, а также руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Дмитрий Антонов. "Общий объем отправленной гуманитарной помощи составил 181 тонну. Первым рейсом отправили девять автомобилей. В составе груза все самое нужное: продукты питания, постельное белье, медикаменты, средства гигиены, дизельные генераторы, пиломатериалы и предметы первой необходимости", – отметил Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что к сбору гуманитарной помощи подключились не только волонтеры и простые жители, но и общественные организации и крупные компании Вологодской области. В настоящее время в регионе продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавших от обстрелов жителей Курской области.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 3 460 военнослужащих, 50 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240809/vologodchina-1965184450.html
https://ria.ru/20240809/podderzhka-1965193191.html
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курская область, александр поветкин, вооруженные силы украины, единая россия, георгий филимонов, гуманитарная помощь
Вологодская область, Курская область, Александр Поветкин, Вооруженные силы Украины, Единая Россия, Георгий Филимонов, Гуманитарная помощь

Вологодская область отправила 181 тонну гумпомощи в Курскую область

© Фото : Официальный портал Вологодской областиВологодская область отправила 181 тонну гуманитарной помощи в Курскую область
Вологодская область отправила 181 тонну гуманитарной помощи в Курскую область - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Официальный портал Вологодской области
Вологодская область отправила 181 тонну гуманитарной помощи в Курскую область
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Вологодская область отправила 181 тонну гуманитарной помощи в Курскую область, сообщила пресс-служба врио губернатора региона.
По поручению врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова первую партию гуманитарной помощи в Курскую область передали заместители губернатора Александр Поветкин и Александр Ершов, а также руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Дмитрий Антонов.
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"Общий объем отправленной гуманитарной помощи составил 181 тонну. Первым рейсом отправили девять автомобилей. В составе груза все самое нужное: продукты питания, постельное белье, медикаменты, средства гигиены, дизельные генераторы, пиломатериалы и предметы первой необходимости", – отметил Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что к сбору гуманитарной помощи подключились не только волонтеры и простые жители, но и общественные организации и крупные компании Вологодской области.
В настоящее время в регионе продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавших от обстрелов жителей Курской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 3 460 военнослужащих, 50 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Вологодская областьКурская областьАлександр ПоветкинВооруженные силы УкраиныЕдиная РоссияГеоргий ФилимоновГуманитарная помощь
 
 
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