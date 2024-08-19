https://ria.ru/20240819/pomosch-1967078444.html

Вологодская область отправила 181 тонну гумпомощи в Курскую область

Вологодская область отправила 181 тонну гумпомощи в Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024

Вологодская область отправила 181 тонну гумпомощи в Курскую область

Вологодская область отправила 181 тонну гуманитарной помощи в Курскую область, сообщила пресс-служба врио губернатора региона. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:28

2024-08-19T14:28

2024-08-19T14:28

вологодская область

курская область

александр поветкин

вооруженные силы украины

единая россия

георгий филимонов

гуманитарная помощь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Вологодская область отправила 181 тонну гуманитарной помощи в Курскую область, сообщила пресс-служба врио губернатора региона. По поручению врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова первую партию гуманитарной помощи в Курскую область передали заместители губернатора Александр Поветкин и Александр Ершов, а также руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Дмитрий Антонов. "Общий объем отправленной гуманитарной помощи составил 181 тонну. Первым рейсом отправили девять автомобилей. В составе груза все самое нужное: продукты питания, постельное белье, медикаменты, средства гигиены, дизельные генераторы, пиломатериалы и предметы первой необходимости", – отметил Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что к сбору гуманитарной помощи подключились не только волонтеры и простые жители, но и общественные организации и крупные компании Вологодской области. В настоящее время в регионе продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавших от обстрелов жителей Курской области.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 3 460 военнослужащих, 50 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240809/vologodchina-1965184450.html

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курская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

курская область, александр поветкин, вооруженные силы украины, единая россия, георгий филимонов, гуманитарная помощь