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Волонтеры из Магадана доставили гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 19.08.2024
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Надежные люди
 
14:05 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/pomosch-1967062684.html
Волонтеры из Магадана доставили гуманитарный груз в зону СВО
Волонтеры из Магадана доставили гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 19.08.2024
Волонтеры из Магадана доставили гуманитарный груз в зону СВО
Волонтеры из Магадана доставили гуманитарный груз медицинской роте в зону специальной военной операции, сообщил руководитель регионального отделения организации РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:05
2024-08-19T14:05
надежные люди
магадан
магаданская область
гуманитарная помощь
сво
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МАГАДАН, 19 авг - РИА Новости. Волонтеры из Магадана доставили гуманитарный груз медицинской роте в зону специальной военной операции, сообщил руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Волонтёры "Боевого братства" передали медицинской роте гуманитарный груз со всей Магаданской области, а также необходимые инструменты по заявке бойца. Особенно нашего земляка порадовал набор инструментов от Штаба сбора помощи солдатам в библиотеке Пушкина, а также шуруповерт, приобретенный "Боевым братством", - сообщил Козлов в своём Telegram-канале. Он добавил, что в медицинской роте лечится много солдат, в том числе из Магаданской области. "Боевое братство" - всероссийская общественная организация, осуществляющая поддержку военнослужащих ВС РФ.
https://ria.ru/20240819/pomosch-1967045036.html
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магадан, магаданская область, гуманитарная помощь, сво
Надежные люди, Магадан, Магаданская область, Гуманитарная помощь, СВО

Волонтеры из Магадана доставили гуманитарный груз в зону СВО

© Эдуард КоZлоV/TelegramКадр из видео доставки гуманитарного груза из Магадана в зону СВО
Кадр из видео доставки гуманитарного груза из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Эдуард КоZлоV/Telegram
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 19 авг - РИА Новости. Волонтеры из Магадана доставили гуманитарный груз медицинской роте в зону специальной военной операции, сообщил руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Волонтёры "Боевого братства" передали медицинской роте гуманитарный груз со всей Магаданской области, а также необходимые инструменты по заявке бойца. Особенно нашего земляка порадовал набор инструментов от Штаба сбора помощи солдатам в библиотеке Пушкина, а также шуруповерт, приобретенный "Боевым братством", - сообщил Козлов в своём Telegram-канале.
© Эдуард КоZлоV/TelegramКадр из видео доставки гуманитарного груза из Магадана в зону СВО
Кадр из видео доставки гуманитарного груза из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Эдуард КоZлоV/Telegram
Кадр из видео доставки гуманитарного груза из Магадана в зону СВО
Он добавил, что в медицинской роте лечится много солдат, в том числе из Магаданской области.
"Боевое братство" - всероссийская общественная организация, осуществляющая поддержку военнослужащих ВС РФ.
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Надежные людиМагаданМагаданская областьГуманитарная помощьСВО
 
 
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