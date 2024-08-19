https://ria.ru/20240819/pomosch-1967062684.html

Волонтеры из Магадана доставили гуманитарный груз в зону СВО

Волонтеры из Магадана доставили гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 19.08.2024

Волонтеры из Магадана доставили гуманитарный груз в зону СВО

Волонтеры из Магадана доставили гуманитарный груз медицинской роте в зону специальной военной операции, сообщил руководитель регионального отделения организации РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:05

2024-08-19T14:05

2024-08-19T14:05

надежные люди

магадан

магаданская область

гуманитарная помощь

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967064110_0:7:2537:1434_1920x0_80_0_0_86e48a48d850f271a378f5629347147d.jpg

МАГАДАН, 19 авг - РИА Новости. Волонтеры из Магадана доставили гуманитарный груз медицинской роте в зону специальной военной операции, сообщил руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Волонтёры "Боевого братства" передали медицинской роте гуманитарный груз со всей Магаданской области, а также необходимые инструменты по заявке бойца. Особенно нашего земляка порадовал набор инструментов от Штаба сбора помощи солдатам в библиотеке Пушкина, а также шуруповерт, приобретенный "Боевым братством", - сообщил Козлов в своём Telegram-канале. Он добавил, что в медицинской роте лечится много солдат, в том числе из Магаданской области. "Боевое братство" - всероссийская общественная организация, осуществляющая поддержку военнослужащих ВС РФ.

https://ria.ru/20240819/pomosch-1967045036.html

магадан

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

магадан, магаданская область, гуманитарная помощь, сво