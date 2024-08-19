https://ria.ru/20240819/pomosch-1967062684.html
Волонтеры из Магадана доставили гуманитарный груз в зону СВО
Волонтеры из Магадана доставили гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 19.08.2024
Волонтеры из Магадана доставили гуманитарный груз в зону СВО
Волонтеры из Магадана доставили гуманитарный груз медицинской роте в зону специальной военной операции, сообщил руководитель регионального отделения организации РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:05
2024-08-19T14:05
2024-08-19T14:05
надежные люди
магадан
магаданская область
гуманитарная помощь
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967064110_0:7:2537:1434_1920x0_80_0_0_86e48a48d850f271a378f5629347147d.jpg
МАГАДАН, 19 авг - РИА Новости. Волонтеры из Магадана доставили гуманитарный груз медицинской роте в зону специальной военной операции, сообщил руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Волонтёры "Боевого братства" передали медицинской роте гуманитарный груз со всей Магаданской области, а также необходимые инструменты по заявке бойца. Особенно нашего земляка порадовал набор инструментов от Штаба сбора помощи солдатам в библиотеке Пушкина, а также шуруповерт, приобретенный "Боевым братством", - сообщил Козлов в своём Telegram-канале. Он добавил, что в медицинской роте лечится много солдат, в том числе из Магаданской области. "Боевое братство" - всероссийская общественная организация, осуществляющая поддержку военнослужащих ВС РФ.
https://ria.ru/20240819/pomosch-1967045036.html
магадан
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967064110_75:0:1995:1440_1920x0_80_0_0_8a358b1c355b9e534be123796993563f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магадан, магаданская область, гуманитарная помощь, сво
Надежные люди, Магадан, Магаданская область, Гуманитарная помощь, СВО
МАГАДАН, 19 авг - РИА Новости. Волонтеры из Магадана доставили гуманитарный груз медицинской роте в зону специальной военной операции, сообщил руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Волонтёры "Боевого братства" передали медицинской роте гуманитарный груз со всей Магаданской области, а также необходимые инструменты по заявке бойца. Особенно нашего земляка порадовал набор инструментов от Штаба сбора помощи солдатам в библиотеке Пушкина, а также шуруповерт, приобретенный "Боевым братством", - сообщил Козлов в своём Telegram-канале.
Он добавил, что в медицинской роте лечится много солдат, в том числе из Магаданской области.
"Боевое братство" - всероссийская общественная организация, осуществляющая поддержку военнослужащих ВС РФ
.