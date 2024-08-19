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На Алтае подросток забрался на грузовой вагон и пострадал от удара током
На Алтае подросток забрался на грузовой вагон и пострадал от удара током - РИА Новости, 19.08.2024
На Алтае подросток забрался на грузовой вагон и пострадал от удара током
Двенадцатилетний мальчик забрался на грузовой вагон поезда в Алтайском крае и пострадал от удара током, ребенка доставили в больницу, сообщают в восточном... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T18:22
2024-08-19T18:22
2024-08-19T18:22
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БАРНАУЛ, 19 авг – РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик забрался на грузовой вагон поезда в Алтайском крае и пострадал от удара током, ребенка доставили в больницу, сообщают в восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте. "Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По предварительным данным… вблизи железнодорожной станции Алтайская Западно-Сибирской железной дороги в черте города Новоалтайск Алтайского края 12-летний подросток забрался на стоящий грузовой вагон, где получил удар электрическим током от контактной сети. Пострадавший доставлен в больницу", - отмечают в ведомстве. В управлении сообщили, что следователи и криминалисты проводят комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств происшествия.
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происшествия, алтайский край, россия, новоалтайск
Происшествия, Алтайский край, Россия, Новоалтайск
На Алтае подросток забрался на грузовой вагон и пострадал от удара током
На Алтае 12-летний мальчик забрался на грузовой вагон и пострадал от удара током