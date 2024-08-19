https://ria.ru/20240819/podryv-1967155368.html

Эксперт назвал украинскую версию о "Северных потоках" неправдоподобной

Эксперт назвал украинскую версию о "Северных потоках" неправдоподобной - РИА Новости, 19.08.2024

Эксперт назвал украинскую версию о "Северных потоках" неправдоподобной

В Германии педалируют версию о причастности Украины к подрыву "Северных потоков", чтобы был повод прекратить финансовую поддержку Киева, однако сама версия... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T18:21

2024-08-19T18:21

2024-08-19T18:21

специальная военная операция на украине

германия

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сара вагенкнехт

валерий залужный

владимир зеленский

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ГААГА, 19 авг - РИА Новости. В Германии педалируют версию о причастности Украины к подрыву "Северных потоков", чтобы был повод прекратить финансовую поддержку Киева, однако сама версия неправдоподобна, заявил РИА Новости нидерландский эксперт в области международных отношений, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл. Эксперт из Нидерландов назвал украинскую версию по подрыву "Северных потоков" неправдоподобной, в том числе потому, что Украина не имеет опыта в проведении подобных операций. По его мнению, диверсия была изначально американским проектом и проектом НАТО, а Германия продвигает украинский след, так как ей невыгодно продолжать финансирование киевского режима. "Еще до саги с подрывом "Северных потоков" немецкие промышленные организации выступали против любых попыток прервать строительство газопровода. Промышленники в ФРГ переживают сейчас тяжелые времена, в то время как российская экономика обгоняет немецкую. Немцы понимают, что промышленность нуждается в дешевом газе из России. В то же время, они больше не хотят тратить миллиарды на коррумпированного диктатора в Киеве", - сказал ван дер Пейл в беседе с агентством. По словам бывшего профессора, украинскую версию о подрыве газопроводов "пытаются продать уже во второй раз", и теперь это может грозить серьезными последствиями для Украины. "Думаю, что целью Германии является прекращение финансирования киевского режима. Они хотят покончить с этим", - считает нидерландский эксперт. На прошлой неделе депутат бундестага и глава недавно созданной партии Сара Вагенкнехт заявила, что Германии следует прекратить поставки оружия Украине, если будет доказана причастность Киева к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские. По данным газеты Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240706/diversiya-1957914760.html

https://ria.ru/20240816/frg-1966532744.html

https://ria.ru/20240723/smi-1961365605.html

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