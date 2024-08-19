https://ria.ru/20240819/peregovory-1967079807.html

Путин рассказал о переговорах с Алиевым в расширенном составе

Путин рассказал о переговорах с Алиевым в расширенном составе - РИА Новости, 19.08.2024

Путин рассказал о переговорах с Алиевым в расширенном составе

Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил, что работа в широком составе позволит наметить шаги на ближайшую РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:28

2024-08-19T14:28

2024-08-19T14:33

россия

азербайджан

баку

владимир путин

ильхам алиев

в мире

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БАКУ, 19 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил, что работа в широком составе позволит наметить шаги на ближайшую перспективу и пройтись по абсолютно приоритетным вопросам. "Работа в таком широком составе дает возможность наметить шаги на ближайшую перспективу и на будущее, нам сейчас удалось... пройтись по целому ряду вопросов абсолютно приоритетного характера", - сказал Путин в ходе переговоров с Алиевым. Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. В воскресенье вечером состоялся неформальный ужин Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой Мехрибан Алиевой. В понедельник проходят российско-азербайджанские переговоры на высшем уровне. Встреча лидеров началась в узком составе, а затем продолжилась в расширенном формате с участием делегаций двух стран. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов."Коллеги имели возможность и вчера вечером - так же, как и мы с вами это сделали, в неформальной обстановке - и сегодня в течение дня уже между собой пообщаться и наметить шаги на ближайшую перспективу", - заявил Путин.

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

россия

азербайджан

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россия, азербайджан, баку, владимир путин, ильхам алиев, в мире