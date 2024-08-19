https://ria.ru/20240819/pensii-1966958418.html

Экономист назвала тех, кому повысят пенсии в сентябре

Экономист назвала тех, кому повысят пенсии в сентябре - РИА Новости, 19.08.2024

Экономист назвала тех, кому повысят пенсии в сентябре

С 1 сентября традиционно индексация ждет несколько категорий пенсионеров, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T02:07

2024-08-19T02:07

2024-08-19T02:07

общество

россия

людмила иванова-швец

рэу имени г. в. плеханова

пенсия

пенсионеры

пенсии

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. С 1 сентября традиционно индексация ждет несколько категорий пенсионеров, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Повышение коснется тех, кто достиг 80-летнего возраста в августе. Им вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии (8134 рубля 88 копеек). Она будет составлять 16 269 рублей 76 копеек.Кроме того, увеличат выплаты тем, кто только что получил инвалидность первой группы или запросил в СФР перерасчет пенсии по каким-либо основаниям.Еще одна причина ждать повышения — День пожилого человека, который отмечается 1 октября. Федеральных выплат по поводу этого праздника нет, но на региональном и муниципальном уровне они возможны. Размеры и масштаб поддержки определяют сами регионы. Выплаты, если они есть, проходят в сентябре, заключила Иванова-Швец.

https://ria.ru/20240729/pensii-1962576073.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алексей Калабанов

общество, россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, пенсия, пенсионеры, пенсии