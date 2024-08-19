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Экономист назвала тех, кому повысят пенсии в сентябре - РИА Новости, 19.08.2024
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02:07 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/pensii-1966958418.html
Экономист назвала тех, кому повысят пенсии в сентябре
Экономист назвала тех, кому повысят пенсии в сентябре - РИА Новости, 19.08.2024
Экономист назвала тех, кому повысят пенсии в сентябре
С 1 сентября традиционно индексация ждет несколько категорий пенсионеров, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T02:07
2024-08-19T02:07
общество
россия
людмила иванова-швец
рэу имени г. в. плеханова
пенсия
пенсионеры
пенсии
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. С 1 сентября традиционно индексация ждет несколько категорий пенсионеров, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Повышение коснется тех, кто достиг 80-летнего возраста в августе. Им вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии (8134 рубля 88 копеек). Она будет составлять 16 269 рублей 76 копеек.Кроме того, увеличат выплаты тем, кто только что получил инвалидность первой группы или запросил в СФР перерасчет пенсии по каким-либо основаниям.Еще одна причина ждать повышения — День пожилого человека, который отмечается 1 октября. Федеральных выплат по поводу этого праздника нет, но на региональном и муниципальном уровне они возможны. Размеры и масштаб поддержки определяют сами регионы. Выплаты, если они есть, проходят в сентябре, заключила Иванова-Швец.
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общество, россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, пенсия, пенсионеры, пенсии
Общество, Россия, Людмила Иванова-Швец, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсия, Пенсионеры, Пенсии
Экономист назвала тех, кому повысят пенсии в сентябре

Доцент Иванова-Швец: с 1 сентября пенсионерам, достигшим 80 лет, повысят пенсию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. С 1 сентября традиционно индексация ждет несколько категорий пенсионеров, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Повышение коснется тех, кто достиг 80-летнего возраста в августе. Им вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии (8134 рубля 88 копеек). Она будет составлять 16 269 рублей 76 копеек.
Кроме того, увеличат выплаты тем, кто только что получил инвалидность первой группы или запросил в СФР перерасчет пенсии по каким-либо основаниям.
Еще одна причина ждать повышения — День пожилого человека, который отмечается 1 октября. Федеральных выплат по поводу этого праздника нет, но на региональном и муниципальном уровне они возможны. Размеры и масштаб поддержки определяют сами регионы. Выплаты, если они есть, проходят в сентябре, заключила Иванова-Швец.
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ОбществоРоссияЛюдмила Иванова-ШвецРЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсияПенсионерыПенсии
 
 
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