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Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ с боеприпасами в Павлограде
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ с боеприпасами в Павлограде - РИА Новости, 19.08.2024
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ с боеприпасами в Павлограде
Удар нанесен по складу ВСУ с боеприпасами на севере Павлограда Днепропетровской области, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T07:00
2024-08-19T07:00
2024-08-19T07:00
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Удар нанесен по складу ВСУ с боеприпасами на севере Павлограда Днепропетровской области, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В Павлограде, на северном выезде из города, накрыли склад с БК и "какие-то страшные пушки", - написал Лебедев в Telegram-канале.
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сергей лебедев, павлоград, днепропетровская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Павлоград, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ с боеприпасами в Павлограде
Подполье: ВС России ударили по складу ВСУ с боеприпасами на севере Павлограда