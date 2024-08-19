https://ria.ru/20240819/pavlograd-1966970996.html

Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ с боеприпасами в Павлограде

Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ с боеприпасами в Павлограде - РИА Новости, 19.08.2024

Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ с боеприпасами в Павлограде

Удар нанесен по складу ВСУ с боеприпасами на севере Павлограда Днепропетровской области, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T07:00

2024-08-19T07:00

2024-08-19T07:00

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

павлоград

днепропетровская область

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938771478_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_6184ff3ed392e01712bf9f9428d24a5a.jpg

ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Удар нанесен по складу ВСУ с боеприпасами на севере Павлограда Днепропетровской области, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В Павлограде, на северном выезде из города, накрыли склад с БК и "какие-то страшные пушки", - написал Лебедев в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240819/naemniki-1966970621.html

павлоград

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лебедев, павлоград, днепропетровская область, вооруженные силы украины, в мире