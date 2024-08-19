https://ria.ru/20240819/patrushev-1967126655.html

Патрушев назвал порты, которые прежде всего надо развивать на Севморпути

Патрушев назвал порты, которые прежде всего надо развивать на Севморпути - РИА Новости, 19.08.2024

Патрушев назвал порты, которые прежде всего надо развивать на Севморпути

Мурманск, Архангельск, Диксон, Тикси и Певек - это те арктические порты, которые в первую очередь надо развивать, чтобы Северный морской путь стал одной из... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:38

2024-08-19T16:38

2024-08-19T16:40

экономика

россия

мурманск

архангельск

николай патрушев

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МУРМАНСК, 19 авг - РИА Новости. Мурманск, Архангельск, Диксон, Тикси и Певек - это те арктические порты, которые в первую очередь надо развивать, чтобы Северный морской путь стал одной из главных транспортных магистралей России, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Освоение транспортно-логистического потенциала Севморпути играет ключевую роль в развитии Арктической зоны, подчеркнул Патрушев, выступая в Мурманске на совещании по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике. Растет значение СМП как транспортного коридора и наиболее короткого маршрута между Европой и Азией, добавил он. "Чтобы Севморпуть мог взять на себя роль одной из главных транспортных магистралей России, необходимо модернизировать инфраструктуру и обеспечить развитие портов Северного морского пути, и в первую очередь таких, как Мурманск, Архангельск, Диксон, Тикси, Певек", - указал Патрушев. "Также нужно более активно использовать потенциал внутренних водных путей – наших крупнейших рек, таких как Лена, Обь, Енисей, а также каналов, в частности Беломорско-Балтийского", - отметил помощник главы государства. В результате будет значительно улучшена транспортная связанность Северо-Запада, Сибири и Дальнего Востока России, резюмировал Патрушев.

https://ria.ru/20230917/sevmorput-1896772411.html

россия

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экономика, россия, мурманск, архангельск, николай патрушев