Патрушев назвал порты, которые прежде всего надо развивать на Севморпути
Патрушев: Мурманск, Архангельск, Тикси и Певек нужны для развития Севморпути
Вид на город и порт Мурманска со стороны Кольского залива. Архивное фото
МУРМАНСК, 19 авг - РИА Новости. Мурманск, Архангельск, Диксон, Тикси и Певек - это те арктические порты, которые в первую очередь надо развивать, чтобы Северный морской путь стал одной из главных транспортных магистралей России, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.
Освоение транспортно-логистического потенциала Севморпути играет ключевую роль в развитии Арктической зоны, подчеркнул Патрушев, выступая в Мурманске на совещании по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике. Растет значение СМП как транспортного коридора и наиболее короткого маршрута между Европой и Азией, добавил он.
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"Чтобы Севморпуть мог взять на себя роль одной из главных транспортных магистралей России, необходимо модернизировать инфраструктуру и обеспечить развитие портов Северного морского пути, и в первую очередь таких, как Мурманск, Архангельск, Диксон, Тикси, Певек", - указал Патрушев.
"Также нужно более активно использовать потенциал внутренних водных путей – наших крупнейших рек, таких как Лена, Обь, Енисей, а также каналов, в частности Беломорско-Балтийского", - отметил помощник главы государства.
В результате будет значительно улучшена транспортная связанность Северо-Запада, Сибири и Дальнего Востока России, резюмировал Патрушев.
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