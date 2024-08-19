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Патрушев назвал приоритет обеспечения интересов России в Арктике - РИА Новости, 19.08.2024
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16:33 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/patrushev-1967124196.html
Патрушев назвал приоритет обеспечения интересов России в Арктике
Патрушев назвал приоритет обеспечения интересов России в Арктике - РИА Новости, 19.08.2024
Патрушев назвал приоритет обеспечения интересов России в Арктике
Повышение боеготовности Северного флота на фоне роста военного присутствия Запада в Арктике является одним из приоритетов обеспечения национальных интересов... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:33
2024-08-19T16:33
россия
арктика
сша
николай патрушев
арктический совет
в мире
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МУРМАНСК, 19 авг - РИА Новости. Повышение боеготовности Северного флота на фоне роста военного присутствия Запада в Арктике является одним из приоритетов обеспечения национальных интересов России в этом регионе, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. США и их союзники фактически заблокировали председательство России в Арктическом совете, констатировал Патрушев, выступая в Мурманске на совещании по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике. "Активно наращивают военное присутствие в Арктике, усиливают кампанию по дискредитации действий России в Арктическом регионе. Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс еще больше усугубляет ситуацию", - сказал помощник главы государства. "Мы не можем не реагировать на такие агрессивные действия. Поэтому расширение возможностей Вооруженных сил Российской Федерации, включая повышение боеготовности Северного флота, важным местом базирования которого является Кольский залив, является одним из приоритетов обеспечения национальных интересов в Арктике", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20240816/patrushev-1966504606.html
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россия, арктика, сша, николай патрушев, арктический совет, в мире
Россия, Арктика, США, Николай Патрушев, Арктический совет, В мире
Патрушев назвал приоритет обеспечения интересов России в Арктике

Патрушев: готовность Северного флота — приоритет обеспечения интересов в Арктике

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МУРМАНСК, 19 авг - РИА Новости. Повышение боеготовности Северного флота на фоне роста военного присутствия Запада в Арктике является одним из приоритетов обеспечения национальных интересов России в этом регионе, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.
США и их союзники фактически заблокировали председательство России в Арктическом совете, констатировал Патрушев, выступая в Мурманске на совещании по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике.
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"Активно наращивают военное присутствие в Арктике, усиливают кампанию по дискредитации действий России в Арктическом регионе. Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс еще больше усугубляет ситуацию", - сказал помощник главы государства.
"Мы не можем не реагировать на такие агрессивные действия. Поэтому расширение возможностей Вооруженных сил Российской Федерации, включая повышение боеготовности Северного флота, важным местом базирования которого является Кольский залив, является одним из приоритетов обеспечения национальных интересов в Арктике", - подчеркнул Патрушев.
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РоссияАрктикаСШАНиколай ПатрушевАрктический советВ мире
 
 
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