https://ria.ru/20240819/patrushev-1967124196.html

Патрушев назвал приоритет обеспечения интересов России в Арктике

Патрушев назвал приоритет обеспечения интересов России в Арктике - РИА Новости, 19.08.2024

Патрушев назвал приоритет обеспечения интересов России в Арктике

Повышение боеготовности Северного флота на фоне роста военного присутствия Запада в Арктике является одним из приоритетов обеспечения национальных интересов... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:33

2024-08-19T16:33

2024-08-19T16:33

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МУРМАНСК, 19 авг - РИА Новости. Повышение боеготовности Северного флота на фоне роста военного присутствия Запада в Арктике является одним из приоритетов обеспечения национальных интересов России в этом регионе, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. США и их союзники фактически заблокировали председательство России в Арктическом совете, констатировал Патрушев, выступая в Мурманске на совещании по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике. "Активно наращивают военное присутствие в Арктике, усиливают кампанию по дискредитации действий России в Арктическом регионе. Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс еще больше усугубляет ситуацию", - сказал помощник главы государства. "Мы не можем не реагировать на такие агрессивные действия. Поэтому расширение возможностей Вооруженных сил Российской Федерации, включая повышение боеготовности Северного флота, важным местом базирования которого является Кольский залив, является одним из приоритетов обеспечения национальных интересов в Арктике", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20240816/patrushev-1966504606.html

https://ria.ru/20240808/arktika-1964823568.html

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россия, арктика, сша, николай патрушев, арктический совет, в мире