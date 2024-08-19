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Россия готова к диалогу со странами Арктики, заявил Патрушев - РИА Новости, 19.08.2024
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16:19 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/patrushev-1967119025.html
Россия готова к диалогу со странами Арктики, заявил Патрушев
Россия готова к диалогу со странами Арктики, заявил Патрушев - РИА Новости, 19.08.2024
Россия готова к диалогу со странами Арктики, заявил Патрушев
США и их союзники фактически заблокировали председательство России в Арктическом совете, Москва же готова возобновить диалог и конструктивное сотрудничество со... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:19
2024-08-19T16:19
россия
арктика
сша
николай патрушев
арктический совет
в мире
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МУРМАНСК, 19 авг - РИА Новости. США и их союзники фактически заблокировали председательство России в Арктическом совете, Москва же готова возобновить диалог и конструктивное сотрудничество со странами Арктики на основе уважения своих интересов, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. "Россия всегда стремилась к конструктивному взаимодействию с арктическими государствами, была готова к совместной работе по решению экономических, экологических, социальных и научно-технологических задач освоения Арктики. Основной площадкой для диалога был Арктический совет, в котором Россия председательствовала с 2021 по 2023 годы, предложив конструктивную повестку совместных мероприятий", - сказал Патрушев в Мурманске на совещании по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике. Основной задачей председательства России в Арктическом совете было развитие региона на основе баланса экономических, экологических и социальных факторов, отметил он. "Однако США и их союзники фактически заблокировали председательство России в Арктическом совете", - констатировал Патрушев. "Вместе с тем, мы готовы возобновить диалог и конструктивное взаимодействие и сотрудничество с арктическими государствами в интересах мирного освоения Арктики на основе уважения наших национальных интересов", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20240816/patrushev-1966504606.html
https://ria.ru/20240808/arktika-1964823568.html
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россия, арктика, сша, николай патрушев, арктический совет, в мире
Россия, Арктика, США, Николай Патрушев, Арктический совет, В мире
Россия готова к диалогу со странами Арктики, заявил Патрушев

Патрушев: РФ готова к диалогу со странами Арктики на основе уважения интересов

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МУРМАНСК, 19 авг - РИА Новости. США и их союзники фактически заблокировали председательство России в Арктическом совете, Москва же готова возобновить диалог и конструктивное сотрудничество со странами Арктики на основе уважения своих интересов, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.
"Россия всегда стремилась к конструктивному взаимодействию с арктическими государствами, была готова к совместной работе по решению экономических, экологических, социальных и научно-технологических задач освоения Арктики. Основной площадкой для диалога был Арктический совет, в котором Россия председательствовала с 2021 по 2023 годы, предложив конструктивную повестку совместных мероприятий", - сказал Патрушев в Мурманске на совещании по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике.
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Основной задачей председательства России в Арктическом совете было развитие региона на основе баланса экономических, экологических и социальных факторов, отметил он.
"Однако США и их союзники фактически заблокировали председательство России в Арктическом совете", - констатировал Патрушев.
"Вместе с тем, мы готовы возобновить диалог и конструктивное взаимодействие и сотрудничество с арктическими государствами в интересах мирного освоения Арктики на основе уважения наших национальных интересов", - добавил Патрушев.
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РоссияАрктикаСШАНиколай ПатрушевАрктический советВ мире
 
 
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