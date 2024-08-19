https://ria.ru/20240819/patrushev-1967119025.html

Россия готова к диалогу со странами Арктики, заявил Патрушев

Россия готова к диалогу со странами Арктики, заявил Патрушев - РИА Новости, 19.08.2024

Россия готова к диалогу со странами Арктики, заявил Патрушев

США и их союзники фактически заблокировали председательство России в Арктическом совете, Москва же готова возобновить диалог и конструктивное сотрудничество со... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:19

2024-08-19T16:19

2024-08-19T16:19

россия

арктика

сша

николай патрушев

арктический совет

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799203_0:6:3317:1872_1920x0_80_0_0_7bc6ea02453d3f3ab26e0e8ba6e78e5f.jpg

МУРМАНСК, 19 авг - РИА Новости. США и их союзники фактически заблокировали председательство России в Арктическом совете, Москва же готова возобновить диалог и конструктивное сотрудничество со странами Арктики на основе уважения своих интересов, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. "Россия всегда стремилась к конструктивному взаимодействию с арктическими государствами, была готова к совместной работе по решению экономических, экологических, социальных и научно-технологических задач освоения Арктики. Основной площадкой для диалога был Арктический совет, в котором Россия председательствовала с 2021 по 2023 годы, предложив конструктивную повестку совместных мероприятий", - сказал Патрушев в Мурманске на совещании по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике. Основной задачей председательства России в Арктическом совете было развитие региона на основе баланса экономических, экологических и социальных факторов, отметил он. "Однако США и их союзники фактически заблокировали председательство России в Арктическом совете", - констатировал Патрушев. "Вместе с тем, мы готовы возобновить диалог и конструктивное взаимодействие и сотрудничество с арктическими государствами в интересах мирного освоения Арктики на основе уважения наших национальных интересов", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20240816/patrushev-1966504606.html

https://ria.ru/20240808/arktika-1964823568.html

россия

арктика

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, арктика, сша, николай патрушев, арктический совет, в мире