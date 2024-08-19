СМИ: экс-партнер пропавшего в Сицилии "британского Гейтса" попал в ДТП
Reuters: экс-партнер пропавшего в Сицилии "британского Билла Гейтса" попал в ДТП
© AP Photo / Matt DunhamСотрудники британской полиции
© AP Photo / Matt Dunham
Сотрудники британской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Бывший топ-менеджер британской компании по разработке программных решений Autonomy Стивен Чемберлен находится в критическом состоянии в результате ДТП, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.
Основатель компании мультимиллионер Майкл Линч в понедельник утром пропал без вести после крушения парусной яхты Bayesian у берегов Сицилии.
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Чемберлен занимал в компании пост вице-президента по финансам. По словам источников, в субботу утром он был сбит автомобилем в Кембриджшире и теперь подключен к аппаратам жизнеобеспечения.
Компания Autonomy была основана в 1996 году. Под руководством Линча она стала одним из крупнейших британских предприятий, а бизнесмен получил прозвище "британского Билла Гейтса". В 2011 году компания была продана американской Hewlett-Packard (HP) за 8,6 миллиардов фунтов стерлингов, сам предприниматель заработал на сделке 500 миллионов фунтов.
В 2018 году прокуратура США выдвинули обвинения Линчу и Чемберлену в завышении в рамках этой сделки стоимости компании, по требованию американской стороны их экстрадировали в США. Суд присяжных в Сан-Франциско в июне оправдал обоих фигурантов по всем пунктам.
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