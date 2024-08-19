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СМИ: экс-партнер пропавшего в Сицилии "британского Гейтса" попал в ДТП

СМИ: экс-партнер пропавшего в Сицилии "британского Гейтса" попал в ДТП - РИА Новости, 19.08.2024

СМИ: экс-партнер пропавшего в Сицилии "британского Гейтса" попал в ДТП

Бывший топ-менеджер британской компании по разработке программных решений Autonomy Стивен Чемберлен находится в критическом состоянии в результате ДТП, передает РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T22:10

2024-08-19T22:10

2024-08-19T22:10

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Бывший топ-менеджер британской компании по разработке программных решений Autonomy Стивен Чемберлен находится в критическом состоянии в результате ДТП, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники. Основатель компании мультимиллионер Майкл Линч в понедельник утром пропал без вести после крушения парусной яхты Bayesian у берегов Сицилии. Чемберлен занимал в компании пост вице-президента по финансам. По словам источников, в субботу утром он был сбит автомобилем в Кембриджшире и теперь подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Компания Autonomy была основана в 1996 году. Под руководством Линча она стала одним из крупнейших британских предприятий, а бизнесмен получил прозвище "британского Билла Гейтса". В 2011 году компания была продана американской Hewlett-Packard (HP) за 8,6 миллиардов фунтов стерлингов, сам предприниматель заработал на сделке 500 миллионов фунтов. В 2018 году прокуратура США выдвинули обвинения Линчу и Чемберлену в завышении в рамках этой сделки стоимости компании, по требованию американской стороны их экстрадировали в США. Суд присяжных в Сан-Франциско в июне оправдал обоих фигурантов по всем пунктам.

https://ria.ru/20240730/sudno-1962971005.html

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в мире, сша, сицилия, кембриджшир, билл гейтс, hewlett-packard (hp)