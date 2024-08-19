https://ria.ru/20240819/otnosheniya-1967092891.html

Путин рассказал о совместном с Алиевым заявлении по итогам переговоров

Путин рассказал о совместном с Алиевым заявлении по итогам переговоров - РИА Новости, 19.08.2024

Путин рассказал о совместном с Алиевым заявлении по итогам переговоров

Совместное заявление лидеров РФ и Азербайджана по итогам переговоров содержит масштабные задачи по дальнейшему развитию отношений, заявил президент России... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:10

2024-08-19T15:10

2024-08-19T15:11

россия

азербайджан

владимир путин

баку

в мире

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БАКУ, 19 авг — РИА Новости. Совместное заявление лидеров РФ и Азербайджана по итогам переговоров содержит масштабные задачи по дальнейшему развитию отношений, заявил президент России Владимир Путин."В принятом совместном заявлении поставлены новые масштабные задачи дальнейшего динамичного развития в силу комплекса двусторонней связи", - заявил Путин на совместном заявлении по итогам российско-азербайджанских переговоров.В ходе состоявшихся переговоров были также обсуждены вопросы широкого спектра взаимодействия РФ и Азербайджана, добавил российский лидер.Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа.

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

россия

азербайджан

баку

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россия, азербайджан, владимир путин, баку, в мире