https://ria.ru/20240819/otnosheniya-1967092891.html
Путин рассказал о совместном с Алиевым заявлении по итогам переговоров
Путин рассказал о совместном с Алиевым заявлении по итогам переговоров - РИА Новости, 19.08.2024
Путин рассказал о совместном с Алиевым заявлении по итогам переговоров
Совместное заявление лидеров РФ и Азербайджана по итогам переговоров содержит масштабные задачи по дальнейшему развитию отношений, заявил президент России... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:10
2024-08-19T15:10
2024-08-19T15:11
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БАКУ, 19 авг — РИА Новости. Совместное заявление лидеров РФ и Азербайджана по итогам переговоров содержит масштабные задачи по дальнейшему развитию отношений, заявил президент России Владимир Путин."В принятом совместном заявлении поставлены новые масштабные задачи дальнейшего динамичного развития в силу комплекса двусторонней связи", - заявил Путин на совместном заявлении по итогам российско-азербайджанских переговоров.В ходе состоявшихся переговоров были также обсуждены вопросы широкого спектра взаимодействия РФ и Азербайджана, добавил российский лидер.Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа.
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
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россия, азербайджан, владимир путин, баку, в мире
Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Баку, В мире
Путин рассказал о совместном с Алиевым заявлении по итогам переговоров
Путин: совместное с Алиевым заявление содержит задачи для развития отношений