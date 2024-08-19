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На Филиппинах выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 19.08.2024
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11:17 19.08.2024 (обновлено: 12:49 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/ospa-1967012563.html
На Филиппинах выявили первый случай заражения оспой обезьян
На Филиппинах выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 19.08.2024
На Филиппинах выявили первый случай заражения оспой обезьян
На Филиппинах выявлен первый случай заражения оспой обезьян, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:17
2024-08-19T12:49
в мире
филиппины
африка
сша
воз
оспа обезьян
ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. На Филиппинах выявлен первый случай заражения оспой обезьян, сообщило министерство здравоохранения страны. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. "Сообщение поступило в министерство 18 августа - (заражен) 33-летний филиппинец, ранее не выезжавший за пределы страны,"- говорится в сообщении. Отмечается, что симптомы у заболевшего проявились неделю назад. Сначала поднялась температура, через четыре дня сыпь покрыла тело. Это первый зафиксированный случай болезни с декабря 2023 года. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня. Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия.
https://ria.ru/20240817/shtamm-1966802804.html
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в мире, филиппины, африка, сша, воз, оспа обезьян, ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире
В мире, Филиппины, Африка, США, ВОЗ, Оспа обезьян, Ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире
На Филиппинах выявили первый случай заражения оспой обезьян

Минздрав Филиппин сообщил о первом случае заражения оспой обезьян

© AP Photo / CDCПациент с оспой обезьян
Пациент с оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / CDC
Пациент с оспой обезьян. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. На Филиппинах выявлен первый случай заражения оспой обезьян, сообщило министерство здравоохранения страны.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
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"Сообщение поступило в министерство 18 августа - (заражен) 33-летний филиппинец, ранее не выезжавший за пределы страны,"- говорится в сообщении.
Отмечается, что симптомы у заболевшего проявились неделю назад. Сначала поднялась температура, через четыре дня сыпь покрыла тело. Это первый зафиксированный случай болезни с декабря 2023 года.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая 2022, 15:53
Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и карта распространения заболеванияПосмотреть
 
В миреФилиппиныАфрикаСШАВОЗОспа обезьянСитуация с эпидемией оспы обезьян в мире
 
 
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