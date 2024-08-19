https://ria.ru/20240819/ospa-1967012563.html

На Филиппинах выявили первый случай заражения оспой обезьян

На Филиппинах выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 19.08.2024

На Филиппинах выявили первый случай заражения оспой обезьян

На Филиппинах выявлен первый случай заражения оспой обезьян, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T11:17

2024-08-19T11:17

2024-08-19T12:49

в мире

филиппины

африка

сша

воз

оспа обезьян

ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. На Филиппинах выявлен первый случай заражения оспой обезьян, сообщило министерство здравоохранения страны. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. "Сообщение поступило в министерство 18 августа - (заражен) 33-летний филиппинец, ранее не выезжавший за пределы страны,"- говорится в сообщении. Отмечается, что симптомы у заболевшего проявились неделю назад. Сначала поднялась температура, через четыре дня сыпь покрыла тело. Это первый зафиксированный случай болезни с декабря 2023 года. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня. Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия.

https://ria.ru/20240817/shtamm-1966802804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, филиппины, африка, сша, воз, оспа обезьян, ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире