https://ria.ru/20240819/oshibka-1967073771.html

В Совфеде назвали нападение Украины на Курскую область большой ошибкой

В Совфеде назвали нападение Украины на Курскую область большой ошибкой - РИА Новости, 19.08.2024

В Совфеде назвали нападение Украины на Курскую область большой ошибкой

Владимир Зеленский совершил большую ошибку, организовав нападение на Курскую область, его конец будет совершенно бесславным, заявил первый замглавы... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:17

2024-08-19T14:17

2024-08-19T14:17

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир путин

владимир джабаров

россия

курская область

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский совершил большую ошибку, организовав нападение на Курскую область, его конец будет совершенно бесславным, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Конец режима Зеленского будет совершенно бесславным. Большая ошибка - атака на Курскую область", - написал Джабаров в своем Telegram-канале. По словам сенатора, Киев бросил в бой свои единственные резервы, которые не отправлялись в бой ранее, при этом ВСУ терпят поражение на других фронтах. "Мы спокойно освобождаем шаг за шагом Донецкую область, продвигаемся в Запорожье", - отметил Джабаров. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 3 460 военнослужащих, 50 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1966971111.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

киев

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вооруженные силы украины, владимир путин, владимир джабаров, россия, курская область, киев, владимир зеленский, совет федерации рф, в мире