https://ria.ru/20240819/orlen-1967075170.html

В Польше готовятся полностью отказаться от российской нефти

В Польше готовятся полностью отказаться от российской нефти - РИА Новости, 19.08.2024

В Польше готовятся полностью отказаться от российской нефти

Польский топливный концерн Orlen готовится полностью отказаться от российского сырья, заявил председатель правления Orlen Иринеуш Фафара агентству РАР. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:20

2024-08-19T14:20

2024-08-19T14:20

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ВАРШАВА, 19 авг - РИА Новости. Польский топливный концерн Orlen готовится полностью отказаться от российского сырья, заявил председатель правления Orlen Иринеуш Фафара агентству РАР. "На польских нефтеперерабатывающих заводах сырье с востока не используется. При диверсификации поставок мы делаем ставку на стабильное сырье, но также учитываем его свойства, которые позволяют получать хорошие результаты", - сообщил Фанфара. Он отметил, что российское сырье в настоящее время используется только на одном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Orlen в Чехии из-за транспортных ограничений для поставки другого сырья. "Orlen Group подготовлена к полному отказу от российской нефти, которую в настоящее время перерабатывает только нефтеперерабатывающий завод в чешском Литвинове. Ключевым моментом является расширение транспортной инфраструктуры в Чехии, которая является основным ограничением для отказа от ввоза российской нефти в эту страну", - передает РАР комментарий председателя правления концерна. Он подчеркнул, что Orlen уже ведет работу по переводу чешского НПЗ на нероссийскую нефть. "На Литвиновском заводе проводятся испытания, в ходе которых успешно обрабатываются смеси нероссийского сырья. Второй чешский завод, принадлежащий группе Orlen, расположенный в Кралупах, вообще не использует российское сырье", - сказал Фанфара. Весной 2022 года Польша полностью отказалась от поставок нефти из России, не продлив контракт с "Роснефтью" и расторгнув контракт с "Татнефтью".

https://ria.ru/20240116/neft-1921490766.html

https://ria.ru/20231220/neft-1916872327.html

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экономика, чехия, польша, россия, роснефть, татнефть