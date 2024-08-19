Рейтинг@Mail.ru
В Польше готовятся полностью отказаться от российской нефти - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/orlen-1967075170.html
В Польше готовятся полностью отказаться от российской нефти
В Польше готовятся полностью отказаться от российской нефти - РИА Новости, 19.08.2024
В Польше готовятся полностью отказаться от российской нефти
Польский топливный концерн Orlen готовится полностью отказаться от российского сырья, заявил председатель правления Orlen Иринеуш Фафара агентству РАР. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:20
2024-08-19T14:20
экономика
чехия
польша
россия
роснефть
татнефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157462_0:188:2974:1861_1920x0_80_0_0_eb3e26c35687837b98c711d1f491868e.jpg
ВАРШАВА, 19 авг - РИА Новости. Польский топливный концерн Orlen готовится полностью отказаться от российского сырья, заявил председатель правления Orlen Иринеуш Фафара агентству РАР. "На польских нефтеперерабатывающих заводах сырье с востока не используется. При диверсификации поставок мы делаем ставку на стабильное сырье, но также учитываем его свойства, которые позволяют получать хорошие результаты", - сообщил Фанфара. Он отметил, что российское сырье в настоящее время используется только на одном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Orlen в Чехии из-за транспортных ограничений для поставки другого сырья. "Orlen Group подготовлена к полному отказу от российской нефти, которую в настоящее время перерабатывает только нефтеперерабатывающий завод в чешском Литвинове. Ключевым моментом является расширение транспортной инфраструктуры в Чехии, которая является основным ограничением для отказа от ввоза российской нефти в эту страну", - передает РАР комментарий председателя правления концерна. Он подчеркнул, что Orlen уже ведет работу по переводу чешского НПЗ на нероссийскую нефть. "На Литвиновском заводе проводятся испытания, в ходе которых успешно обрабатываются смеси нероссийского сырья. Второй чешский завод, принадлежащий группе Orlen, расположенный в Кралупах, вообще не использует российское сырье", - сказал Фанфара. Весной 2022 года Польша полностью отказалась от поставок нефти из России, не продлив контракт с "Роснефтью" и расторгнув контракт с "Татнефтью".
https://ria.ru/20240116/neft-1921490766.html
https://ria.ru/20231220/neft-1916872327.html
чехия
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157462_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_bfa0b6ae482a0b9585e33c6515062139.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, чехия, польша, россия, роснефть, татнефть
Экономика, Чехия, Польша, Россия, Роснефть, Татнефть
В Польше готовятся полностью отказаться от российской нефти

Польский концерн Orlen готовится полностью отказаться от российского сырья

CC BY-SA 3.0 / Adam Kliczek / PKN Orlen headquarters in Płock, PolandОфис польской топливной компании ORLEN
Офис польской топливной компании ORLEN - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
CC BY-SA 3.0 / Adam Kliczek / PKN Orlen headquarters in Płock, Poland
Офис польской топливной компании ORLEN. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 авг - РИА Новости. Польский топливный концерн Orlen готовится полностью отказаться от российского сырья, заявил председатель правления Orlen Иринеуш Фафара агентству РАР.
«
"На польских нефтеперерабатывающих заводах сырье с востока не используется. При диверсификации поставок мы делаем ставку на стабильное сырье, но также учитываем его свойства, которые позволяют получать хорошие результаты", - сообщил Фанфара.
Американский нефтяник - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Голод не тетка: CША накупили российской нефти выше потолка
16 января, 08:00
Он отметил, что российское сырье в настоящее время используется только на одном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Orlen в Чехии из-за транспортных ограничений для поставки другого сырья.
"Orlen Group подготовлена к полному отказу от российской нефти, которую в настоящее время перерабатывает только нефтеперерабатывающий завод в чешском Литвинове. Ключевым моментом является расширение транспортной инфраструктуры в Чехии, которая является основным ограничением для отказа от ввоза российской нефти в эту страну", - передает РАР комментарий председателя правления концерна.
Он подчеркнул, что Orlen уже ведет работу по переводу чешского НПЗ на нероссийскую нефть. "На Литвиновском заводе проводятся испытания, в ходе которых успешно обрабатываются смеси нероссийского сырья. Второй чешский завод, принадлежащий группе Orlen, расположенный в Кралупах, вообще не использует российское сырье", - сказал Фанфара.
Весной 2022 года Польша полностью отказалась от поставок нефти из России, не продлив контракт с "Роснефтью" и расторгнув контракт с "Татнефтью".
Инженер нефтегазовой компании - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Чехия и Словакия попросили ЕС сохранить поставки российской нефти
20 декабря 2023, 09:40
 
ЭкономикаЧехияПольшаРоссияРоснефтьТатнефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала