https://ria.ru/20240819/opeka-1966994087.html
На Урале оштрафовали соцработника, не навестившую семью, где убили ребенка
На Урале оштрафовали соцработника, не навестившую семью, где убили ребенка - РИА Новости, 19.08.2024
На Урале оштрафовали соцработника, не навестившую семью, где убили ребенка
Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил экс-сотрудницу опеки, не навестившую семью, где убили пятилетнего мальчика, к штрафу в 100 тысяч рублей,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:18
2024-08-19T10:18
2024-08-19T10:32
происшествия
екатеринбург
свердловская область
россия
александр наумов
следственный комитет россии (ск рф)
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил экс-сотрудницу опеки, не навестившую семью, где убили пятилетнего мальчика, к штрафу в 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. "Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении. Гособвинение просило для фигурантки 1,5 года колонии-поселения по обвинению в служебном подлоге. По данным областной прокуратуры, ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления №25 министерства соцполитики Свердловской области внесла в официальный документ заведомо ложные сведения. С 1 по 4 декабря 2022 года она должна была навестить семью мальчика, но ограничилась разговором с опекуншей по телефону, после чего написала в документе, что "во время проведения проверки малолетний был здоров, его безопасность опекуном обеспечена". Как уточняют в свердловском управлении СК РФ, подложный документ был утвержден и стал основанием для того, чтобы опекунша продолжила получать выплаты на ребенка, которого уже не было в живых. Поиски пропавшего 5-летнего мальчика, который, по словам его опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в гараже. Мальчик умер несколько месяцев назад, а опекунша это скрывала, продолжая получать ежемесячные выплаты на его содержание. Первое заседание по делу опекунши пройдет 26 августа в Свердловском областном суде. По информации правоохранителей, преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и племянника – последнему она угрожала, что в случае отказа выгонит из квартиры. Также в Екатеринбургском гарнизонном военном суде идет процесс над Александром Наумовым – сержантом и мужем опекунши, которого обвиняют в истязании опекаемого мальчика. Суд идет и над исполняющей обязанности заведующего детсадом, которая в августе 2022 года, получив от медперсонала учреждения и воспитателя информацию о том, что на теле мальчика есть травмы, не сообщила об этом в управление соцполитики и правоохранителям. Ее обвиняют в халатности.
https://ria.ru/20240614/ekaterinburg-1952992974.html
https://ria.ru/20240730/ekaterinburg-1962946495.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, александр наумов, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Россия, Александр Наумов, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловский областной суд
На Урале оштрафовали соцработника, не навестившую семью, где убили ребенка
На Урале оштрафовали сотрудницу опеки, не навестившую семью, где убили мальчика
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил экс-сотрудницу опеки, не навестившую семью, где убили пятилетнего мальчика, к штрафу в 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба
областной прокуратуры.
"Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Гособвинение просило для фигурантки 1,5 года колонии-поселения по обвинению в служебном подлоге.
По данным областной прокуратуры, ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления №25 министерства соцполитики Свердловской области внесла в официальный документ заведомо ложные сведения. С 1 по 4 декабря 2022 года она должна была навестить семью мальчика, но ограничилась разговором с опекуншей по телефону, после чего написала в документе, что "во время проведения проверки малолетний был здоров, его безопасность опекуном обеспечена". Как уточняют в свердловском управлении СК РФ, подложный документ был утвержден и стал основанием для того, чтобы опекунша продолжила получать выплаты на ребенка, которого уже не было в живых.
Поиски пропавшего 5-летнего мальчика, который, по словам его опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в гараже. Мальчик умер несколько месяцев назад, а опекунша это скрывала, продолжая получать ежемесячные выплаты на его содержание. Первое заседание по делу опекунши пройдет 26 августа в Свердловском областном суде.
По информации правоохранителей, преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и племянника – последнему она угрожала, что в случае отказа выгонит из квартиры. Также в Екатеринбургском гарнизонном военном суде идет процесс над Александром Наумовым – сержантом и мужем опекунши, которого обвиняют в истязании опекаемого мальчика.
Суд идет и над исполняющей обязанности заведующего детсадом, которая в августе 2022 года, получив от медперсонала учреждения и воспитателя информацию о том, что на теле мальчика есть травмы, не сообщила об этом в управление соцполитики и правоохранителям. Ее обвиняют в халатности.