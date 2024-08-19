https://ria.ru/20240819/opeka-1966994087.html

На Урале оштрафовали соцработника, не навестившую семью, где убили ребенка

На Урале оштрафовали соцработника, не навестившую семью, где убили ребенка - РИА Новости, 19.08.2024

На Урале оштрафовали соцработника, не навестившую семью, где убили ребенка

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил экс-сотрудницу опеки, не навестившую семью, где убили пятилетнего мальчика, к штрафу в 100 тысяч рублей,... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:18

2024-08-19T10:18

2024-08-19T10:32

происшествия

екатеринбург

свердловская область

россия

александр наумов

следственный комитет россии (ск рф)

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил экс-сотрудницу опеки, не навестившую семью, где убили пятилетнего мальчика, к штрафу в 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. "Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении. Гособвинение просило для фигурантки 1,5 года колонии-поселения по обвинению в служебном подлоге. По данным областной прокуратуры, ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления №25 министерства соцполитики Свердловской области внесла в официальный документ заведомо ложные сведения. С 1 по 4 декабря 2022 года она должна была навестить семью мальчика, но ограничилась разговором с опекуншей по телефону, после чего написала в документе, что "во время проведения проверки малолетний был здоров, его безопасность опекуном обеспечена". Как уточняют в свердловском управлении СК РФ, подложный документ был утвержден и стал основанием для того, чтобы опекунша продолжила получать выплаты на ребенка, которого уже не было в живых. Поиски пропавшего 5-летнего мальчика, который, по словам его опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в гараже. Мальчик умер несколько месяцев назад, а опекунша это скрывала, продолжая получать ежемесячные выплаты на его содержание. Первое заседание по делу опекунши пройдет 26 августа в Свердловском областном суде. По информации правоохранителей, преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и племянника – последнему она угрожала, что в случае отказа выгонит из квартиры. Также в Екатеринбургском гарнизонном военном суде идет процесс над Александром Наумовым – сержантом и мужем опекунши, которого обвиняют в истязании опекаемого мальчика. Суд идет и над исполняющей обязанности заведующего детсадом, которая в августе 2022 года, получив от медперсонала учреждения и воспитателя информацию о том, что на теле мальчика есть травмы, не сообщила об этом в управление соцполитики и правоохранителям. Ее обвиняют в халатности.

https://ria.ru/20240614/ekaterinburg-1952992974.html

https://ria.ru/20240730/ekaterinburg-1962946495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, александр наумов, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд