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В ООН сравнили статистику по гибели гумработников в 2023 и 2024 годах - РИА Новости, 19.08.2024
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07:38 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/oon-1966973556.html
В ООН сравнили статистику по гибели гумработников в 2023 и 2024 годах
В ООН сравнили статистику по гибели гумработников в 2023 и 2024 годах - РИА Новости, 19.08.2024
В ООН сравнили статистику по гибели гумработников в 2023 и 2024 годах
Число гуманитарных работников, убитых в 2023 году, удвоилось по сравнению с 2022 годом, мир переживает период безнаказанности за нарушения прав человека,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T07:38
2024-08-19T07:38
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ЖЕНЕВА, 19 авг - РИА Новости. Число гуманитарных работников, убитых в 2023 году, удвоилось по сравнению с 2022 годом, мир переживает период безнаказанности за нарушения прав человека, говорится в совместном письме неназванных руководителей международных гуманитарных организаций при ООН главам государств мира. "В 2023 году десятки тысяч гражданских лиц были убиты или ранены в ходе вооруженных конфликтов, а число жертв среди гуманитарных работников удвоилось по сравнению с предыдущим годом. Потери в 2024 году – количество смертей, ранений, задержаний и похищений – уже ошеломляют", - отмечается в документе, который опубликован по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи. Главы гуманитарных организаций также считают, что все стороны в вооруженных конфликтах и все государства должны выполнять свои обязательства и использовать свое влияние для обеспечения соблюдения правил ведения войны и сведения к минимуму человеческих страданий. "Мы не должны ждать такого ежегодного события, как Всемирный день гуманитарной помощи, чтобы напомнить всем сторонам в вооруженном конфликте и всем государствам об их обязательствах по МГП. Соблюдение МГП должно происходить каждый день, независимо от обстоятельств. Это не подлежит обсуждению и исключениям", - добавляется в письме. В секторе Газа потери сотрудников ООН в ходе конфликта стали самыми крупными со времен создания организации в 1945 году, более 200 из них убиты.
https://ria.ru/20240818/gaza-1966894436.html
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оон, в мире
ООН, В мире
В ООН сравнили статистику по гибели гумработников в 2023 и 2024 годах

ООН: число гумработников, убитых в 2023 году, удвоилось по сравнению с прошлым

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 19 авг - РИА Новости. Число гуманитарных работников, убитых в 2023 году, удвоилось по сравнению с 2022 годом, мир переживает период безнаказанности за нарушения прав человека, говорится в совместном письме неназванных руководителей международных гуманитарных организаций при ООН главам государств мира.
"В 2023 году десятки тысяч гражданских лиц были убиты или ранены в ходе вооруженных конфликтов, а число жертв среди гуманитарных работников удвоилось по сравнению с предыдущим годом. Потери в 2024 году – количество смертей, ранений, задержаний и похищений – уже ошеломляют", - отмечается в документе, который опубликован по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи.
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Главы гуманитарных организаций также считают, что все стороны в вооруженных конфликтах и все государства должны выполнять свои обязательства и использовать свое влияние для обеспечения соблюдения правил ведения войны и сведения к минимуму человеческих страданий.
"Мы не должны ждать такого ежегодного события, как Всемирный день гуманитарной помощи, чтобы напомнить всем сторонам в вооруженном конфликте и всем государствам об их обязательствах по МГП. Соблюдение МГП должно происходить каждый день, независимо от обстоятельств. Это не подлежит обсуждению и исключениям", - добавляется в письме.
В секторе Газа потери сотрудников ООН в ходе конфликта стали самыми крупными со времен создания организации в 1945 году, более 200 из них убиты.
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