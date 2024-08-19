https://ria.ru/20240819/obysk-1967200532.html
В немецкой дочерней компании "Почты России" прошли обыски
В немецкой дочерней компании "Почты России" прошли обыски - РИА Новости, 19.08.2024
В немецкой дочерней компании "Почты России" прошли обыски
В дочерней компании "Почты России" в Германии — RusPost GmbH — прошли обыски, следует из заявления немецкого Центрального управления обеспечения соблюдения... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T22:50
2024-08-19T22:50
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В дочерней компании "Почты России" в Германии — RusPost GmbH — прошли обыски, следует из заявления немецкого Центрального управления обеспечения соблюдения санкций. "Центральное управление по обеспечению соблюдения санкций (ZfS) с утра сегодня приводит в исполнение решение уполномоченного окружного суда в рамках судебного разбирательства в отношении двух компаний в Берлине и проводит обыски в их офисах", — говорится в пресс-релизе.Уточняется, что в районе Темпельхоф-Шенеберг оцепили комплекс зданий, где также проходят допросы и ведется поиск доказательств, которые могут использовать в дальнейшем процессе судебного разбирательства. Информацию об обысках также подтвердили РИА Новости в "Почте России". Там отметили, что ограничения в работе дочерней компании не затронут интересы клиентов, а доставка отправлений из-за рубежа идет в обычном режиме.
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почта россии, в мире, германия, берлин (город)
Почта России, В мире, Германия, Берлин (город)
В немецкой дочерней компании "Почты России" прошли обыски
В дочерней компании "Почты России" в Германии RusPost GmbH прошли обыски
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В дочерней компании "Почты России" в Германии — RusPost GmbH — прошли обыски, следует из заявления немецкого Центрального управления обеспечения соблюдения санкций.
"Центральное управление по обеспечению соблюдения санкций (ZfS) с утра сегодня приводит в исполнение решение уполномоченного окружного суда в рамках судебного разбирательства в отношении двух компаний в Берлине
и проводит обыски в их офисах", — говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что в районе Темпельхоф-Шенеберг оцепили комплекс зданий, где также проходят допросы и ведется поиск доказательств, которые могут использовать в дальнейшем процессе судебного разбирательства.
Информацию об обысках также подтвердили РИА Новости в "Почте России". Там отметили, что ограничения в работе дочерней компании не затронут интересы клиентов, а доставка отправлений из-за рубежа идет в обычном режиме.