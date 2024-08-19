https://ria.ru/20240819/obysk-1967200532.html

В немецкой дочерней компании "Почты России" прошли обыски

В немецкой дочерней компании "Почты России" прошли обыски - РИА Новости, 19.08.2024

В немецкой дочерней компании "Почты России" прошли обыски

В дочерней компании "Почты России" в Германии — RusPost GmbH — прошли обыски, следует из заявления немецкого Центрального управления обеспечения соблюдения... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T22:50

2024-08-19T22:50

2024-08-19T23:31

почта россии

в мире

германия

берлин (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913362478_0:108:1786:1113_1920x0_80_0_0_5ed8d0e949706704130fb9a52ecabca0.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В дочерней компании "Почты России" в Германии — RusPost GmbH — прошли обыски, следует из заявления немецкого Центрального управления обеспечения соблюдения санкций. "Центральное управление по обеспечению соблюдения санкций (ZfS) с утра сегодня приводит в исполнение решение уполномоченного окружного суда в рамках судебного разбирательства в отношении двух компаний в Берлине и проводит обыски в их офисах", — говорится в пресс-релизе.Уточняется, что в районе Темпельхоф-Шенеберг оцепили комплекс зданий, где также проходят допросы и ведется поиск доказательств, которые могут использовать в дальнейшем процессе судебного разбирательства. Информацию об обысках также подтвердили РИА Новости в "Почте России". Там отметили, что ограничения в работе дочерней компании не затронут интересы клиентов, а доставка отправлений из-за рубежа идет в обычном режиме.

https://ria.ru/20240816/fbr-1966638071.html

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

почта россии, в мире, германия, берлин (город)