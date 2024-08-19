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При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина
При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 19.08.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина
Еще один мирный житель Белгородской области получил ранение после атаки дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T23:31
2024-08-19T23:31
2024-08-19T23:31
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вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Еще один мирный житель Белгородской области получил ранение после атаки дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Еще один мирный житель обратился за медицинской помощью после атаки дрона в селе Маломихайловка Шебекинского городского округа. Женщину с минно-взрывной травмой и контузией бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он. Кроме того, Гладков уточнил, что зафиксирован одиночный прилет снаряда в селе Нежеголь Шебекинского городского округа: в частном домовладении повреждены кровля и потолок, также посечен забор.
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вячеслав гладков, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия
При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина
Гладков: при обстреле ВСУ Маломихайловки Белгородской области пострадала женщина