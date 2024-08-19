https://ria.ru/20240819/obstrel-1967203913.html

При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина

При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 19.08.2024

При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина

Еще один мирный житель Белгородской области получил ранение после атаки дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T23:31

2024-08-19T23:31

2024-08-19T23:31

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Еще один мирный житель Белгородской области получил ранение после атаки дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Еще один мирный житель обратился за медицинской помощью после атаки дрона в селе Маломихайловка Шебекинского городского округа. Женщину с минно-взрывной травмой и контузией бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он. Кроме того, Гладков уточнил, что зафиксирован одиночный прилет снаряда в селе Нежеголь Шебекинского городского округа: в частном домовладении повреждены кровля и потолок, также посечен забор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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вячеслав гладков, белгородская область, происшествия