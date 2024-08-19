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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 19.08.2024
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска подвергли обстрелу Петровский район Донецка, выпустив по нему четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T23:07
2024-08-19T23:07
2024-08-19T23:07
специальная военная операция на украине
петровский район
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска подвергли обстрелу Петровский район Донецка, выпустив по нему четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 22.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Представительство сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району не менее 14 снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240819/donbass-1967092217.html
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку четыре натовских снаряда