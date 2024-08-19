https://ria.ru/20240819/obstrel-1967199614.html

При украинском обстреле Белгородской области пострадал мужчина

При украинском обстреле Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 19.08.2024

При украинском обстреле Белгородской области пострадал мужчина

Один человек пострадал при атаке дрона в селе Маломихайловка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T22:37

2024-08-19T22:37

2024-08-19T22:37

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

происшествия

белгород

октябрьский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Один человек пострадал при атаке дрона в селе Маломихайловка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В результате атаки дрона в селе Маломихайловка Шебекинского городского округа мужчина получил минно-взрывную травму. С мелкими осколочными ранениями лица и ног бригадой скорой он доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики проводят все необходимые обследования и оказывают медицинскую помощь", - написал он в Telegram-канале. Помимо этого, в том же населенном пункте повреждены остекление и фасад в коммерческом объекте, осколками посечен рядом стоящий легковой автомобиль. В селе Грушевка Волоконовского района, добавил Гладков, временно отсутствует мобильная связь из-за атаки беспилотника на объект связи. Кроме того, фары, бампер и капот повреждены при атаки БПЛА на легковую машину в районе поселка Октябрьский. Также губернатор сообщил, что два населенных пункта Грайворонского городского округа подверглись обстрелам. Так, в поселке Горьковский частично разрушен частный дом из-за прилета боеприпаса, а в селе Безымено при обстреле сгорел частный дом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

белгородская область

белгород

октябрьский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, белгород, октябрьский