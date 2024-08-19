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При украинском обстреле Белгородской области пострадал мужчина
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 19.08.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мужчина
Один человек пострадал при атаке дрона в селе Маломихайловка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T22:37
2024-08-19T22:37
2024-08-19T22:37
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Один человек пострадал при атаке дрона в селе Маломихайловка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В результате атаки дрона в селе Маломихайловка Шебекинского городского округа мужчина получил минно-взрывную травму. С мелкими осколочными ранениями лица и ног бригадой скорой он доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики проводят все необходимые обследования и оказывают медицинскую помощь", - написал он в Telegram-канале. Помимо этого, в том же населенном пункте повреждены остекление и фасад в коммерческом объекте, осколками посечен рядом стоящий легковой автомобиль. В селе Грушевка Волоконовского района, добавил Гладков, временно отсутствует мобильная связь из-за атаки беспилотника на объект связи. Кроме того, фары, бампер и капот повреждены при атаки БПЛА на легковую машину в районе поселка Октябрьский. Также губернатор сообщил, что два населенных пункта Грайворонского городского округа подверглись обстрелам. Так, в поселке Горьковский частично разрушен частный дом из-за прилета боеприпаса, а в селе Безымено при обстреле сгорел частный дом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, белгород, октябрьский
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия, Белгород, Октябрьский
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мужчина
Гладков: при обстреле ВСУ Маломихайловки Белгородской области пострадал мужчина