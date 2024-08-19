https://ria.ru/20240819/obstrel-1967118123.html

В ДНР рассказали о жертвах украинских обстрелов за неделю

В ДНР рассказали о жертвах украинских обстрелов за неделю - РИА Новости, 19.08.2024

В ДНР рассказали о жертвах украинских обстрелов за неделю

Четыре мирных жителя погибли в ДНР с 12 по 18 августа из-за агрессии украинских войск, еще 51 человек пострадал, в том числе пять детей, сообщил аппарат... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:17

2024-08-19T16:17

2024-08-19T16:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли в ДНР с 12 по 18 августа из-за агрессии украинских войск, еще 51 человек пострадал, в том числе пять детей, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 12 по 18 августа погибли четыре мирных жителя. Число пострадавших за указанный период составило 51, в том числе пять детей. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9368 человек, в том числе 240 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 14 338, среди них 919 детей.

https://ria.ru/20240819/donbass-1967092217.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия