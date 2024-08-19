Рейтинг@Mail.ru
В ДНР рассказали о жертвах украинских обстрелов за неделю - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/obstrel-1967118123.html
В ДНР рассказали о жертвах украинских обстрелов за неделю
В ДНР рассказали о жертвах украинских обстрелов за неделю - РИА Новости, 19.08.2024
В ДНР рассказали о жертвах украинских обстрелов за неделю
Четыре мирных жителя погибли в ДНР с 12 по 18 августа из-за агрессии украинских войск, еще 51 человек пострадал, в том числе пять детей, сообщил аппарат... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:17
2024-08-19T16:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли в ДНР с 12 по 18 августа из-за агрессии украинских войск, еще 51 человек пострадал, в том числе пять детей, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 12 по 18 августа погибли четыре мирных жителя. Число пострадавших за указанный период составило 51, в том числе пять детей. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9368 человек, в том числе 240 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 14 338, среди них 919 детей.
https://ria.ru/20240819/donbass-1967092217.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Происшествия
В ДНР рассказали о жертвах украинских обстрелов за неделю

Аппарат омбудсмена: в ДНР за неделю погибли 4 мирных жителя, еще 51 пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли в ДНР с 12 по 18 августа из-за агрессии украинских войск, еще 51 человек пострадал, в том числе пять детей, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 12 по 18 августа погибли четыре мирных жителя. Число пострадавших за указанный период составило 51, в том числе пять детей.
В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9368 человек, в том числе 240 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 14 338, среди них 919 детей.
Подготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
"Это прорыв фронта". На Украине сделали заявление о Донбассе
Вчера, 15:08
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДарья МорозоваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала