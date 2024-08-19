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В ДНР рассказали о жертвах украинских обстрелов за неделю
В ДНР рассказали о жертвах украинских обстрелов за неделю - РИА Новости, 19.08.2024
В ДНР рассказали о жертвах украинских обстрелов за неделю
Четыре мирных жителя погибли в ДНР с 12 по 18 августа из-за агрессии украинских войск, еще 51 человек пострадал, в том числе пять детей, сообщил аппарат... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:17
2024-08-19T16:17
2024-08-19T16:17
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли в ДНР с 12 по 18 августа из-за агрессии украинских войск, еще 51 человек пострадал, в том числе пять детей, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 12 по 18 августа погибли четыре мирных жителя. Число пострадавших за указанный период составило 51, в том числе пять детей. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9368 человек, в том числе 240 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 14 338, среди них 919 детей.
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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Происшествия
В ДНР рассказали о жертвах украинских обстрелов за неделю
Аппарат омбудсмена: в ДНР за неделю погибли 4 мирных жителя, еще 51 пострадал