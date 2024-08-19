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ВСУ обстреляли остановку в Донецке, пострадала женщина

ВСУ обстреляли остановку в Донецке, пострадала женщина - РИА Новости, 19.08.2024

ВСУ обстреляли остановку в Донецке, пострадала женщина

Украинские войска обстреляли остановку общественного транспорта в Петровском районе Донецка, ранена женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:11

2024-08-19T14:11

2024-08-19T14:19

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

вооруженные силы украины

происшествия

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 19 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли остановку общественного транспорта в Петровском районе Донецка, ранена женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Боевики украинского режима обстреляли остановку общественного транспорта в Петровском районе. По улице Добровольского ранена женщина, анкетные данные которой устанавливаются", - написал донецкий мэр в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что по этому району города в понедельник было выпущено десять снарядов калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240818/armiya-1966866868.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, вооруженные силы украины, происшествия, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)