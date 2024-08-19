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ВСУ обстреляли остановку в Донецке, пострадала женщина
ВСУ обстреляли остановку в Донецке, пострадала женщина - РИА Новости, 19.08.2024
ВСУ обстреляли остановку в Донецке, пострадала женщина
Украинские войска обстреляли остановку общественного транспорта в Петровском районе Донецка, ранена женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:11
2024-08-19T14:11
2024-08-19T14:19
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
вооруженные силы украины
происшествия
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 19 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли остановку общественного транспорта в Петровском районе Донецка, ранена женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Боевики украинского режима обстреляли остановку общественного транспорта в Петровском районе. По улице Добровольского ранена женщина, анкетные данные которой устанавливаются", - написал донецкий мэр в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что по этому району города в понедельник было выпущено десять снарядов калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240818/armiya-1966866868.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, вооруженные силы украины, происшествия, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
ВСУ обстреляли остановку в Донецке, пострадала женщина
Кулемзин: при обстреле остановки в Петровском районе Донецка пострадала женщина