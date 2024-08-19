https://ria.ru/20240819/nauka-1967142758.html
Путин утвердил состав и президиум Совета по науке и образованию
Путин утвердил состав и президиум Совета по науке и образованию - РИА Новости, 19.08.2024
Путин утвердил состав и президиум Совета по науке и образованию
Президент России Владимир Путин утвердил состав и президиум Совета по науке и образованию при президенте РФ, соответствующий указ опубликован на портале... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:27
2024-08-19T17:27
2024-08-19T17:59
наука
россия
владимир путин
наука
андрей фурсенко
российская академия наук
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
сколковский институт науки и технологий
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав и президиум Совета по науке и образованию при президенте РФ, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.Председателем совета стал глава государства, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назначен заместителем председателя Совета. помощник президента РФ Андрей Фурсенко назначен секретарем Совета. В совет вошли 46 человек, в том числе члены правительства РФ, ректоры российских вузов, представители исполнительной власти и российского бизнеса.Председателем президиума Совета по науке и образованию при президенте РФ назначен Дмитрий Медведев, Андрей Фурсенко также стал секретарем президиума совета.В частности, в состав совета включены министр сельского хозяйства Оксана Лут, ректор университета "Иннополис" Александр Гасников, ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, руководитель ФМБА РФ Вероника Скворцова, гендиректор ГК "Геоскан" Павел Степанов, директор института Африки РАН Ирина Абрамова, председатель научно-технической комиссии ВПК РФ Андрей Тюлин.
https://ria.ru/20240724/mishustin-1961634251.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, наука, андрей фурсенко, российская академия наук, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), сколковский институт науки и технологий, дмитрий медведев
Наука, Россия, Владимир Путин, Наука, Андрей Фурсенко, Российская академия наук, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Сколковский институт науки и технологий, Дмитрий Медведев
Путин утвердил состав и президиум Совета по науке и образованию
Путин утвердил состав и президиум Совета по науке и образованию при президенте