Рейтинг@Mail.ru
В России создали новый метод для диагностики генетических заболеваний - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:00 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/nauka-1966246628.html
В России создали новый метод для диагностики генетических заболеваний
В России создали новый метод для диагностики генетических заболеваний - РИА Новости, 19.08.2024
В России создали новый метод для диагностики генетических заболеваний
Технологию анализа рисков предрасположенности к наследственным и онкологическим заболеваниям разработали ученые Института цитологии и генетики СО РАН. Для этого РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T03:00
2024-08-19T03:00
наука
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
россия
институт цитологии и генетики (ициг со ран)
медицина
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966239728_0:584:960:1124_1920x0_80_0_0_dbd5f85eaf1af3a84fcb9eb2afccdf18.jpg
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Технологию анализа рисков предрасположенности к наследственным и онкологическим заболеваниям разработали ученые Института цитологии и генетики СО РАН. Для этого они научились выявлять в геноме человека так называемые субмикроскопические хромосомные перестройки, сообщили в пресс-службе института.Сотрудники Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН) разработали новую технологию, позволяющую выявлять в геноме человека так называемые субмикроскопические хромосомные перестройки. Речь идет об очень мелких изменениях в структуре ДНК, которые крайне сложно обнаружить традиционными методами.Сбалансированные хромосомные перестройки и другие генетические факторы являются одной из наиболее частых причин бесплодия и невынашивания беременности. Их ранняя диагностика и преимплантационная генетическая диагностика (ПГД) могут помочь парам с хромосомными перестройками зачать и родить здорового ребенка, снизив риск передачи генетического заболевания будущим поколениям, рассказал научный сотрудник сектора геномных механизмов онтогенеза ИЦИГ СО РАН Вениамин Фишман."Мы разработали технологию, для которой сначала нужно подготовить образцы ДНК нестандартным способом. Он позволяет сохранить информацию о том, как геном уложен в ядре клетки. После этого необходимо провести глубокий анализ ДНК с помощью современных методов секвенирования. Это позволяет обнаружить изменения в расположении даже небольших участков генома", – пояснил он.По его словам, новая технология подходит для анализа различных биологических материалов, таких как кровь, опухолевые ткани и полученные в ходе процедуры ЭКО биоптаты эмбрионов. Она позволяет отличить в ходе ЭКО-диагностики эмбрион с носительством хромосомных перестроек от нормального эмбриона и повышает шансы родителей завести здорового ребенка."Поиск хромосомных перестроек - актуальная проблема, в этой области много научных исследований, но пока в рутинную практику эти методы еще не вошли. Наше исследование основано на инновационных методах, связанных с анализом контактов ДНК", – рассказал Фишман.Он добавил, что в сравнении с аналогами разработка показывает сравнимую или даже более высокую чувствительность при меньшей стоимости. При этом адаптация метода для исследования образцов эмбрионов выполнена впервые в мире.В работе ученые используют комбинацию новых методов из области биохимии и хорошо отработанных медико-генетических технологий, которые основаны на высокопроизводительном секвенировании. Сегодня они переходят к поиску индустриальных партнеров и внедрению разработанных технологий.Параллельно продолжается работа над усовершенствованием созданных методов. Создается роботизированная станция для анализа эмбрионов – это позволит сделать метод более воспроизводимым и упростит его масштабирование.
https://ria.ru/20240814/nauka-1965733827.html
https://ria.ru/20240805/uchenye-1964143439.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966239728_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_0db4a1be0520a81f2d8a509c02bbe5bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, навигатор абитуриента, россия, институт цитологии и генетики (ициг со ран), медицина, здоровье - общество, здоровье, рак, онкология
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Россия, Институт цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН), Медицина, Здоровье - Общество, Здоровье, Рак, Онкология

В России создали новый метод для диагностики генетических заболеваний

© Фото : архив Вениамина ФишманаСотрудники сектора геномных механизмов онтогенеза ИЦиГ СО РАН разрабатывают новые тест-системы для медико-генетической диагностики
Сотрудники сектора геномных механизмов онтогенеза ИЦиГ СО РАН разрабатывают новые тест-системы для медико-генетической диагностики - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : архив Вениамина Фишмана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Технологию анализа рисков предрасположенности к наследственным и онкологическим заболеваниям разработали ученые Института цитологии и генетики СО РАН. Для этого они научились выявлять в геноме человека так называемые субмикроскопические хромосомные перестройки, сообщили в пресс-службе института.
Сотрудники Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН) разработали новую технологию, позволяющую выявлять в геноме человека так называемые субмикроскопические хромосомные перестройки. Речь идет об очень мелких изменениях в структуре ДНК, которые крайне сложно обнаружить традиционными методами.
Сбалансированные хромосомные перестройки и другие генетические факторы являются одной из наиболее частых причин бесплодия и невынашивания беременности. Их ранняя диагностика и преимплантационная генетическая диагностика (ПГД) могут помочь парам с хромосомными перестройками зачать и родить здорового ребенка, снизив риск передачи генетического заболевания будущим поколениям, рассказал научный сотрудник сектора геномных механизмов онтогенеза ИЦИГ СО РАН Вениамин Фишман.
Девушка держит таблетку в руке - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
В России разработали новый способ проверки лекарств
14 августа, 03:00
«
"Мы разработали технологию, для которой сначала нужно подготовить образцы ДНК нестандартным способом. Он позволяет сохранить информацию о том, как геном уложен в ядре клетки. После этого необходимо провести глубокий анализ ДНК с помощью современных методов секвенирования. Это позволяет обнаружить изменения в расположении даже небольших участков генома", – пояснил он.
По его словам, новая технология подходит для анализа различных биологических материалов, таких как кровь, опухолевые ткани и полученные в ходе процедуры ЭКО биоптаты эмбрионов. Она позволяет отличить в ходе ЭКО-диагностики эмбрион с носительством хромосомных перестроек от нормального эмбриона и повышает шансы родителей завести здорового ребенка.
© Фото : архив Вениамина ФишманаСотрудники сектора геномных механизмов онтогенеза ИЦиГ СО РАН разрабатывают новые тест-системы для медико-генетической диагностики
Сотрудники сектора геномных механизмов онтогенеза ИЦиГ СО РАН разрабатывают новые тест-системы для медико-генетической диагностики
Сотрудники сектора геномных механизмов онтогенеза ИЦиГ СО РАН разрабатывают новые тест-системы для медико-генетической диагностики
© Фото : архив Вениамина Фишмана
1 из 3
© Фото : архив Вениамина ФишманаСотрудники сектора геномных механизмов онтогенеза ИЦиГ СО РАН разрабатывают новые тест-системы для медико-генетической диагностики
Сотрудники сектора геномных механизмов онтогенеза ИЦиГ СО РАН разрабатывают новые тест-системы для медико-генетической диагностики
Сотрудники сектора геномных механизмов онтогенеза ИЦиГ СО РАН разрабатывают новые тест-системы для медико-генетической диагностики
© Фото : архив Вениамина Фишмана
2 из 3
© Фото : архив Вениамина ФишманаСотрудники сектора геномных механизмов онтогенеза ИЦиГ СО РАН разрабатывают новые тест-системы для медико-генетической диагностики
Сотрудники сектора геномных механизмов онтогенеза ИЦиГ СО РАН разрабатывают новые тест-системы для медико-генетической диагностики
Сотрудники сектора геномных механизмов онтогенеза ИЦиГ СО РАН разрабатывают новые тест-системы для медико-генетической диагностики
© Фото : архив Вениамина Фишмана
3 из 3
Сотрудники сектора геномных механизмов онтогенеза ИЦиГ СО РАН разрабатывают новые тест-системы для медико-генетической диагностики
© Фото : архив Вениамина Фишмана
1 из 3
Сотрудники сектора геномных механизмов онтогенеза ИЦиГ СО РАН разрабатывают новые тест-системы для медико-генетической диагностики
© Фото : архив Вениамина Фишмана
2 из 3
Сотрудники сектора геномных механизмов онтогенеза ИЦиГ СО РАН разрабатывают новые тест-системы для медико-генетической диагностики
© Фото : архив Вениамина Фишмана
3 из 3
«
"Поиск хромосомных перестроек - актуальная проблема, в этой области много научных исследований, но пока в рутинную практику эти методы еще не вошли. Наше исследование основано на инновационных методах, связанных с анализом контактов ДНК", – рассказал Фишман.
Он добавил, что в сравнении с аналогами разработка показывает сравнимую или даже более высокую чувствительность при меньшей стоимости. При этом адаптация метода для исследования образцов эмбрионов выполнена впервые в мире.
Сотрудник НИИ в лаборатории - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
В России разрабатывают препараты, управляющие гибелью больных клеток
5 августа, 13:14
В работе ученые используют комбинацию новых методов из области биохимии и хорошо отработанных медико-генетических технологий, которые основаны на высокопроизводительном секвенировании. Сегодня они переходят к поиску индустриальных партнеров и внедрению разработанных технологий.
Параллельно продолжается работа над усовершенствованием созданных методов. Создается роботизированная станция для анализа эмбрионов – это позволит сделать метод более воспроизводимым и упростит его масштабирование.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаРоссияИнститут цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН)МедицинаЗдоровье - ОбществоЗдоровьеРакОнкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала