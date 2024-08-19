Рейтинг@Mail.ru
"Накануне атаки": на Западе обвинили НАТО во лжи о Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 19.08.2024 (обновлено: 18:38 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/nato-1967102165.html
"Накануне атаки": на Западе обвинили НАТО во лжи о Курской области
"Накануне атаки": на Западе обвинили НАТО во лжи о Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
"Накануне атаки": на Западе обвинили НАТО во лжи о Курской области
Поставки новой военной техники перед атакой ВСУ на курское приграничье доказывают информированность НАТО о планах Киева, заявил ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:36
2024-08-19T18:38
специальная военная операция на украине
в мире
нато
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966984607_3:0:1907:1071_1920x0_80_0_0_eb96b0f3bb4a0dcd548c1d0b09843d27.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Поставки новой военной техники перед атакой ВСУ на курское приграничье доказывают информированность НАТО о планах Киева, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Очередной обман НАТО и ЕС, отрицавших осведомленность о направлении Украины в Курскую область. Накануне атаки были поставлены бронемашины Roshel Senator, используемые украинской десантно-штурмовой бригадой", — отметил он.По мнению журналиста, западные страны также предоставили украинским военным разведывательную информацию.Как выяснило РИА Новости, Киев задействовал в террористическом нападении на Курскую область бронеавтомобили Roshel Senator (модель Ford F-559 Senator APC), поставленные странами НАТО непосредственно накануне вторжения. Это следует из документов ВСУ, найденных российскими морскими пехотинцами 810-й бригады.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967140448.html
https://ria.ru/20240819/ssha-1967093443.html
украина
россия
курская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966984607_340:0:1768:1071_1920x0_80_0_0_ba32f1d769d85bb15a467e0f10813bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область, Киев
"Накануне атаки": на Западе обвинили НАТО во лжи о Курской области

Боуз: НАТО лгала о непричастности к событиям в Курской области

© Минобороны РоссииРоссийский истребитель-бомбардировщик Су-34 наносит удар по пункту временной дислокации и бронетехнике ВСУ в Курской области
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 наносит удар по пункту временной дислокации и бронетехнике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Минобороны России
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 наносит удар по пункту временной дислокации и бронетехнике ВСУ в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Поставки новой военной техники перед атакой ВСУ на курское приграничье доказывают информированность НАТО о планах Киева, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Очередной обман НАТО и ЕС, отрицавших осведомленность о направлении Украины в Курскую область. Накануне атаки были поставлены бронемашины Roshel Senator, используемые украинской десантно-штурмовой бригадой", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
"Просто идиот": в США раскрыли, что случилось с Зеленским
Вчера, 17:18
По мнению журналиста, западные страны также предоставили украинским военным разведывательную информацию.
Как выяснило РИА Новости, Киев задействовал в террористическом нападении на Курскую область бронеавтомобили Roshel Senator (модель Ford F-559 Senator APC), поставленные странами НАТО непосредственно накануне вторжения. Это следует из документов ВСУ, найденных российскими морскими пехотинцами 810-й бригады.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Российские военнослужащие выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
"Были убиты": в США высказались о положении ВСУ в Курской области
Вчера, 15:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКурская областьКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала