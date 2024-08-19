https://ria.ru/20240819/nato-1967102165.html

"Накануне атаки": на Западе обвинили НАТО во лжи о Курской области

"Накануне атаки": на Западе обвинили НАТО во лжи о Курской области - РИА Новости, 19.08.2024

"Накануне атаки": на Западе обвинили НАТО во лжи о Курской области

Поставки новой военной техники перед атакой ВСУ на курское приграничье доказывают информированность НАТО о планах Киева, заявил ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:36

2024-08-19T15:36

2024-08-19T18:38

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Поставки новой военной техники перед атакой ВСУ на курское приграничье доказывают информированность НАТО о планах Киева, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Очередной обман НАТО и ЕС, отрицавших осведомленность о направлении Украины в Курскую область. Накануне атаки были поставлены бронемашины Roshel Senator, используемые украинской десантно-штурмовой бригадой", — отметил он.По мнению журналиста, западные страны также предоставили украинским военным разведывательную информацию.Как выяснило РИА Новости, Киев задействовал в террористическом нападении на Курскую область бронеавтомобили Roshel Senator (модель Ford F-559 Senator APC), поставленные странами НАТО непосредственно накануне вторжения. Это следует из документов ВСУ, найденных российскими морскими пехотинцами 810-й бригады.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967140448.html

https://ria.ru/20240819/ssha-1967093443.html

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