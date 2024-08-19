https://ria.ru/20240819/nato-1967102165.html
"Накануне атаки": на Западе обвинили НАТО во лжи о Курской области
"Накануне атаки": на Западе обвинили НАТО во лжи о Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
"Накануне атаки": на Западе обвинили НАТО во лжи о Курской области
Поставки новой военной техники перед атакой ВСУ на курское приграничье доказывают информированность НАТО о планах Киева, заявил ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:36
2024-08-19T15:36
2024-08-19T18:38
специальная военная операция на украине
в мире
нато
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966984607_3:0:1907:1071_1920x0_80_0_0_eb96b0f3bb4a0dcd548c1d0b09843d27.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Поставки новой военной техники перед атакой ВСУ на курское приграничье доказывают информированность НАТО о планах Киева, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Очередной обман НАТО и ЕС, отрицавших осведомленность о направлении Украины в Курскую область. Накануне атаки были поставлены бронемашины Roshel Senator, используемые украинской десантно-штурмовой бригадой", — отметил он.По мнению журналиста, западные страны также предоставили украинским военным разведывательную информацию.Как выяснило РИА Новости, Киев задействовал в террористическом нападении на Курскую область бронеавтомобили Roshel Senator (модель Ford F-559 Senator APC), поставленные странами НАТО непосредственно накануне вторжения. Это следует из документов ВСУ, найденных российскими морскими пехотинцами 810-й бригады.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967140448.html
https://ria.ru/20240819/ssha-1967093443.html
украина
россия
курская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966984607_340:0:1768:1071_1920x0_80_0_0_ba32f1d769d85bb15a467e0f10813bd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область, Киев
"Накануне атаки": на Западе обвинили НАТО во лжи о Курской области
Боуз: НАТО лгала о непричастности к событиям в Курской области