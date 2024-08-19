Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил сотрудников "Россетей" из приграничных с Украиной регионов - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/nagrada-1967133472.html
Путин наградил сотрудников "Россетей" из приграничных с Украиной регионов
Путин наградил сотрудников "Россетей" из приграничных с Украиной регионов - РИА Новости, 19.08.2024
Путин наградил сотрудников "Россетей" из приграничных с Украиной регионов
Президент России Владимир Путин наградил Почетной грамотой за самоотверженную работу ряд сотрудников "Россетей" из приграничных с Украиной регионов, следует из... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:01
2024-08-19T17:01
россети
брянскэнерго
владимир путин
вячеслав истомин
россия
украина
шебекинский район
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Почетной грамотой за самоотверженную работу ряд сотрудников "Россетей" из приграничных с Украиной регионов, следует из распоряжения, подписанного главой государства. "За высокий профессионализм, самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях" Почетной грамотой президента РФ награждены: первый замдиректора главного инженера филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго" Вячеслав Истомин, старший мастер Шебекинского района электрических сетей филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" Алексей Клещев, инженер Климовского района электрических сетей филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" Александр Репич, сказано в распоряжении главы государства. Кроме того, ряду сотрудников ПАО "Россети Центр" из Курской, Брянской, Белгородской и Воронежской областей объявлена благодарность президента РФ. Энергообъекты приграничных с Украиной регионов РФ регулярно получают повреждения из-за обстрелов со стороны киевского режима. "Россети" - крупнейшая электросетевая компания в РФ. В зоне ее ответственности почти 2,5 миллиона километров линий электропередачи и около 550 тысяч подстанций разных классов напряжения. Практически 80% вырабатываемой в России электроэнергии передается через сети, принадлежащие компании или эксплуатируемые ею.
https://ria.ru/20240814/nagrady-1966256530.html
https://ria.ru/20240708/putin-1958357597.html
россия
украина
шебекинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_e51dbbeb4aa6b9592f88b0003a69d156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россети, брянскэнерго, владимир путин, вячеслав истомин, россия, украина, шебекинский район, общество
Россети, Брянскэнерго, Владимир Путин, Вячеслав Истомин, Россия, Украина, Шебекинский район, Общество
Путин наградил сотрудников "Россетей" из приграничных с Украиной регионов

Путин наградил грамотой сотрудников "Россетей" приграничных регионов за работу

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Почетной грамотой за самоотверженную работу ряд сотрудников "Россетей" из приграничных с Украиной регионов, следует из распоряжения, подписанного главой государства.
"За высокий профессионализм, самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях" Почетной грамотой президента РФ награждены: первый замдиректора главного инженера филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго" Вячеслав Истомин, старший мастер Шебекинского района электрических сетей филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" Алексей Клещев, инженер Климовского района электрических сетей филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" Александр Репич, сказано в распоряжении главы государства.
Астрахань - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Отличившимся бойцам СВО вручили награды в Астрахани
14 августа, 19:16
Кроме того, ряду сотрудников ПАО "Россети Центр" из Курской, Брянской, Белгородской и Воронежской областей объявлена благодарность президента РФ.
Энергообъекты приграничных с Украиной регионов РФ регулярно получают повреждения из-за обстрелов со стороны киевского режима.
"Россети" - крупнейшая электросетевая компания в РФ. В зоне ее ответственности почти 2,5 миллиона километров линий электропередачи и около 550 тысяч подстанций разных классов напряжения. Практически 80% вырабатываемой в России электроэнергии передается через сети, принадлежащие компании или эксплуатируемые ею.
Медаль ордена За Заслуги перед Отечеством - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Путин наградил орденами ветеранов боевых действий
8 июля, 20:39
 
РоссетиБрянскэнергоВладимир ПутинВячеслав ИстоминРоссияУкраинаШебекинский районОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала