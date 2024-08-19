https://ria.ru/20240819/nagrada-1967133472.html
Путин наградил сотрудников "Россетей" из приграничных с Украиной регионов
Путин наградил сотрудников "Россетей" из приграничных с Украиной регионов - РИА Новости, 19.08.2024
Путин наградил сотрудников "Россетей" из приграничных с Украиной регионов
Президент России Владимир Путин наградил Почетной грамотой за самоотверженную работу ряд сотрудников "Россетей" из приграничных с Украиной регионов, следует из... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:01
2024-08-19T17:01
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Почетной грамотой за самоотверженную работу ряд сотрудников "Россетей" из приграничных с Украиной регионов, следует из распоряжения, подписанного главой государства. "За высокий профессионализм, самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях" Почетной грамотой президента РФ награждены: первый замдиректора главного инженера филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго" Вячеслав Истомин, старший мастер Шебекинского района электрических сетей филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" Алексей Клещев, инженер Климовского района электрических сетей филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" Александр Репич, сказано в распоряжении главы государства. Кроме того, ряду сотрудников ПАО "Россети Центр" из Курской, Брянской, Белгородской и Воронежской областей объявлена благодарность президента РФ. Энергообъекты приграничных с Украиной регионов РФ регулярно получают повреждения из-за обстрелов со стороны киевского режима. "Россети" - крупнейшая электросетевая компания в РФ. В зоне ее ответственности почти 2,5 миллиона километров линий электропередачи и около 550 тысяч подстанций разных классов напряжения. Практически 80% вырабатываемой в России электроэнергии передается через сети, принадлежащие компании или эксплуатируемые ею.
https://ria.ru/20240814/nagrady-1966256530.html
https://ria.ru/20240708/putin-1958357597.html
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россети, брянскэнерго, владимир путин, вячеслав истомин, россия, украина, шебекинский район, общество
Россети, Брянскэнерго, Владимир Путин, Вячеслав Истомин, Россия, Украина, Шебекинский район, Общество
Путин наградил сотрудников "Россетей" из приграничных с Украиной регионов
Путин наградил грамотой сотрудников "Россетей" приграничных регионов за работу