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ВС России ударили по иностранным наемникам под Киевом, сообщило подполье
ВС России ударили по иностранным наемникам под Киевом, сообщило подполье - РИА Новости, 19.08.2024
ВС России ударили по иностранным наемникам под Киевом, сообщило подполье
В пригороде Киева под ударом оказалась позиция иностранных наемников, сообщил в Telegram-канале координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T06:53
2024-08-19T06:53
2024-08-19T08:56
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ДОНЕЦК, 19 авг — РИА Новости. В пригороде Киева под ударом оказалась позиция иностранных наемников, сообщил в Telegram-канале координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, сославшись на своих коллег."Как раз прилеты были <...> в пригороде Киева по месту сбора иностранцев", — написал он.Кроме того, по словам Лебедева, удар нанесли по складу боеприпасов и артиллерии ВСУ на севере Павлограда в Днепропетровской области.Накануне вечером в Киеве, Киевской области и еще восьми регионах Украины действовала воздушная тревога.
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вооруженные силы рф, киев, сергей лебедев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Киев, Сергей Лебедев, В мире
ВС России ударили по иностранным наемникам под Киевом, сообщило подполье
Подполье: ВС России нанесли удар по иностранным наемникам в пригороде Киева