https://ria.ru/20240819/naemniki-1966970621.html

ВС России ударили по иностранным наемникам под Киевом, сообщило подполье

ВС России ударили по иностранным наемникам под Киевом, сообщило подполье - РИА Новости, 19.08.2024

ВС России ударили по иностранным наемникам под Киевом, сообщило подполье

В пригороде Киева под ударом оказалась позиция иностранных наемников, сообщил в Telegram-канале координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T06:53

2024-08-19T06:53

2024-08-19T08:56

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

киев

сергей лебедев

в мире

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ДОНЕЦК, 19 авг — РИА Новости. В пригороде Киева под ударом оказалась позиция иностранных наемников, сообщил в Telegram-канале координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, сославшись на своих коллег."Как раз прилеты были <...> в пригороде Киева по месту сбора иностранцев", — написал он.Кроме того, по словам Лебедева, удар нанесли по складу боеприпасов и артиллерии ВСУ на севере Павлограда в Днепропетровской области.Накануне вечером в Киеве, Киевской области и еще восьми регионах Украины действовала воздушная тревога.

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киев

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вооруженные силы рф, киев, сергей лебедев, в мире