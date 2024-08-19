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ВС России ударили по иностранным наемникам под Киевом, сообщило подполье - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:53 19.08.2024 (обновлено: 08:56 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/naemniki-1966970621.html
ВС России ударили по иностранным наемникам под Киевом, сообщило подполье
ВС России ударили по иностранным наемникам под Киевом, сообщило подполье - РИА Новости, 19.08.2024
ВС России ударили по иностранным наемникам под Киевом, сообщило подполье
В пригороде Киева под ударом оказалась позиция иностранных наемников, сообщил в Telegram-канале координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T06:53
2024-08-19T08:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
киев
сергей лебедев
в мире
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ДОНЕЦК, 19 авг — РИА Новости. В пригороде Киева под ударом оказалась позиция иностранных наемников, сообщил в Telegram-канале координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, сославшись на своих коллег.&quot;Как раз прилеты были &lt;...&gt; в пригороде Киева по месту сбора иностранцев&quot;, — написал он.Кроме того, по словам Лебедева, удар нанесли по складу боеприпасов и артиллерии ВСУ на севере Павлограда в Днепропетровской области.Накануне вечером в Киеве, Киевской области и еще восьми регионах Украины действовала воздушная тревога.
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вооруженные силы рф, киев, сергей лебедев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Киев, Сергей Лебедев, В мире
ВС России ударили по иностранным наемникам под Киевом, сообщило подполье

Подполье: ВС России нанесли удар по иностранным наемникам в пригороде Киева

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 авг — РИА Новости. В пригороде Киева под ударом оказалась позиция иностранных наемников, сообщил в Telegram-канале координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, сославшись на своих коллег.
«

"Как раз прилеты были <...> в пригороде Киева по месту сбора иностранцев", — написал он.

Кроме того, по словам Лебедева, удар нанесли по складу боеприпасов и артиллерии ВСУ на севере Павлограда в Днепропетровской области.
Накануне вечером в Киеве, Киевской области и еще восьми регионах Украины действовала воздушная тревога.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФКиевСергей ЛебедевВ мире
 
 
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