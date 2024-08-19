В ДНР будут заочно судить наемника из Австралии
Прокуратура: в ДНР утвердили обвинительное заключение по наемнику из Австралии
© Фото : Генпрокуратура России/TelegramАбдельфетах Нурин из Австралии, принимавший участие в боевых действиях на стороне Украины
Абдельфетах Нурин из Австралии, принимавший участие в боевых действиях на стороне Украины
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение в отношении наемника из Австралии, воевавшего на стороне ВСУ, дело направлено в суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего Абдельфетаха Нурина. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с апреля 2022 по октябрь 2023 года австралиец Нурин принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За это он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более чем 1,3 миллиона рублей.
Нурин объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Газета Telegraph в марте писала, что власти Манчестера расследуют гибель британского наемника на Украине, в его убийстве подозревается австралийский джихадист Абдельфетах Нурин. По информации украинских властей, он также имеет гражданство Алжира.
Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется в релизе ГП РФ.
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