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В ДНР будут заочно судить наемника из Австралии - РИА Новости, 19.08.2024
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17:33 19.08.2024 (обновлено: 18:36 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/naemnik-1967144100.html
В ДНР будут заочно судить наемника из Австралии
В ДНР будут заочно судить наемника из Австралии - РИА Новости, 19.08.2024
В ДНР будут заочно судить наемника из Австралии
Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение в отношении наемника из Австралии, воевавшего на стороне ВСУ, дело направлено в суд, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:33
2024-08-19T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
австралия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение в отношении наемника из Австралии, воевавшего на стороне ВСУ, дело направлено в суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего Абдельфетаха Нурина. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с апреля 2022 по октябрь 2023 года австралиец Нурин принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За это он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более чем 1,3 миллиона рублей. Нурин объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Газета Telegraph в марте писала, что власти Манчестера расследуют гибель британского наемника на Украине, в его убийстве подозревается австралийский джихадист Абдельфетах Нурин. По информации украинских властей, он также имеет гражданство Алжира. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется в релизе ГП РФ.
https://ria.ru/20240819/vsu-1966982242.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, австралия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Австралия, Вооруженные силы Украины
В ДНР будут заочно судить наемника из Австралии

Прокуратура: в ДНР утвердили обвинительное заключение по наемнику из Австралии

© Фото : Генпрокуратура России/TelegramАбдельфетах Нурин из Австралии, принимавший участие в боевых действиях на стороне Украины
Абдельфетах Нурин из Австралии, принимавший участие в боевых действиях на стороне Украины - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Генпрокуратура России/Telegram
Абдельфетах Нурин из Австралии, принимавший участие в боевых действиях на стороне Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение в отношении наемника из Австралии, воевавшего на стороне ВСУ, дело направлено в суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего Абдельфетаха Нурина. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, с апреля 2022 по октябрь 2023 года австралиец Нурин принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За это он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более чем 1,3 миллиона рублей.
Нурин объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Газета Telegraph в марте писала, что власти Манчестера расследуют гибель британского наемника на Украине, в его убийстве подозревается австралийский джихадист Абдельфетах Нурин. По информации украинских властей, он также имеет гражданство Алжира.
Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется в релизе ГП РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияАвстралияВооруженные силы Украины
 
 
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