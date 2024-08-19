https://ria.ru/20240819/naemnik-1967144100.html

В ДНР будут заочно судить наемника из Австралии

В ДНР будут заочно судить наемника из Австралии - РИА Новости, 19.08.2024

В ДНР будут заочно судить наемника из Австралии

Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение в отношении наемника из Австралии, воевавшего на стороне ВСУ, дело направлено в суд, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:33

2024-08-19T17:33

2024-08-19T18:36

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение в отношении наемника из Австралии, воевавшего на стороне ВСУ, дело направлено в суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего Абдельфетаха Нурина. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с апреля 2022 по октябрь 2023 года австралиец Нурин принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За это он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более чем 1,3 миллиона рублей. Нурин объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Газета Telegraph в марте писала, что власти Манчестера расследуют гибель британского наемника на Украине, в его убийстве подозревается австралийский джихадист Абдельфетах Нурин. По информации украинских властей, он также имеет гражданство Алжира. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется в релизе ГП РФ.

https://ria.ru/20240819/vsu-1966982242.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, россия, австралия, вооруженные силы украины