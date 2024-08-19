https://ria.ru/20240819/moskva-1967049875.html

Более чем в 1,2 раза выросло мебельное производство в Москве

Более чем в 1,2 раза выросло мебельное производство в Москве - РИА Новости, 19.08.2024

Более чем в 1,2 раза выросло мебельное производство в Москве

Московские производители мебели увеличили объем выпуска продукции на 22,3% за первое полугодие 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:13

2024-08-19T14:13

2024-08-19T14:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Московские производители мебели увеличили объем выпуска продукции на 22,3% за первое полугодие 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице активно работают над улучшением инвестиционного климата для промышленников. Инструменты поддержки помогают производствам не только сохранять, но и значительно улучшать свои экономические показатели. Так, мебельные предприятия по итогам 2023 года показали рост почти на 21%", - приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Он отметил, что за первое полугодие 2024 года производство мебели в столице увеличилось на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В Москве выпускают мебель для коммерческих, жилых и социальных объектов.Таким образом, объем производства металлической мебели для офисов за полгода вырос более чем в 1,8 раза, а деревянной – более чем в 1,9 раза. Также более чем в 1,2 раза увеличился выпуск кухонной мебели."За этот период значительно вырос и объем отгруженной продукции — почти на 74%. Номенклатура выпускаемой в столице мебели включает шкафы, столы, матрасы, кровати, стеллажи, диваны, кушетки, тумбы и другие предметы интерьера", — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.По его словам, также московские промышленники предлагают решения для кухни, спальни, столовой, гостиной, ванной, детской и других типов комнат. Кроме того, в столице создают мебель для медицинских и культурных объектов.Столица является городом с развитой промышленностью. Здесь работает более 4,2 тысячи промышленных объектов, в которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно здесь открывается 40-50 средних и крупных компаний, а также около ста малых. Компании производят разные товары: одежду, обувь, косметику. Мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.Развитию крупных, малых и средних предприятий способствуют комфортные условия для бизнеса в столице. Предприятия могут воспользоваться более 20 видами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных мер.

https://ria.ru/20240812/moskva-1965735866.html

https://ria.ru/20240731/metalllokonstruktsii-1963106872.html

москва

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов