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Игнатьев: нахождение в Молдавии для чиновников из ПМР сопряжено с рисками - РИА Новости, 19.08.2024
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12:20 19.08.2024 (обновлено: 12:27 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/moldaviya-1967033230.html
Игнатьев: нахождение в Молдавии для чиновников из ПМР сопряжено с рисками
Игнатьев: нахождение в Молдавии для чиновников из ПМР сопряжено с рисками - РИА Новости, 19.08.2024
Игнатьев: нахождение в Молдавии для чиновников из ПМР сопряжено с рисками
Нахождение в Молдавии для приднестровских чиновников сопряжено с рисками, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:20
2024-08-19T12:27
в мире
здоровье - общество
молдавия
кишинев
тирасполь
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ТИРАСПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Нахождение в Молдавии для приднестровских чиновников сопряжено с рисками, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Пересечение границ Молдовы и даже просто нахождение в этой стране в настоящий момент сопряжено с известными сложностями и рисками для приднестровских должностных лиц, и мы не можем не учитывать данный фактор", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР напомнил, что с момента принятия в Молдавии "закона о сепаратизме" встречи в рамках диалога сторон проводятся только на территории Приднестровья. По его словам, Кишинев продолжает внедрять в свое уголовное законодательство репрессивные нормы, угрожающие жителям Приднестровья, к примеру, ужесточая трактовку понятия "измена родине". "Нам уже известно о многих случаях, когда наши граждане подвергались необоснованным проверкам в аэропорту Кишинева, длительным опросам со стороны представителей молдавских спецслужб, попыткам шантажа... Многим из них озвучивались конкретные угрозы уголовного преследования, в том числе по статьям о "сепаратизме"", - отметил Игнатьев. В феврале прошлого года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20240702/moldaviya-1956876866.html
https://ria.ru/20240224/pridnestrove-1929248388.html
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в мире, здоровье - общество, молдавия, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев, обсе
В мире, Здоровье - Общество, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Виталий Игнатьев, ОБСЕ
Игнатьев: нахождение в Молдавии для чиновников из ПМР сопряжено с рисками

Глава МИД ПМР Игнатьев: пребывание в Молдавии для чиновников сопряжено с рисками

CC BY-SA 4.0 / Министерство иностранных дел ПМР (cropped) / Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев
Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Министерство иностранных дел ПМР (cropped) /
Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев
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ТИРАСПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Нахождение в Молдавии для приднестровских чиновников сопряжено с рисками, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Пересечение границ Молдовы и даже просто нахождение в этой стране в настоящий момент сопряжено с известными сложностями и рисками для приднестровских должностных лиц, и мы не можем не учитывать данный фактор", - сказал Игнатьев.
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Глава МИД ПМР напомнил, что с момента принятия в Молдавии "закона о сепаратизме" встречи в рамках диалога сторон проводятся только на территории Приднестровья. По его словам, Кишинев продолжает внедрять в свое уголовное законодательство репрессивные нормы, угрожающие жителям Приднестровья, к примеру, ужесточая трактовку понятия "измена родине".
"Нам уже известно о многих случаях, когда наши граждане подвергались необоснованным проверкам в аэропорту Кишинева, длительным опросам со стороны представителей молдавских спецслужб, попыткам шантажа... Многим из них озвучивались конкретные угрозы уголовного преследования, в том числе по статьям о "сепаратизме"", - отметил Игнатьев.
В феврале прошлого года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
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В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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