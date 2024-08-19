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Виталий Игнатьев: насыщение Молдавии оружием – фактор дестабилизации

Виталий Игнатьев: насыщение Молдавии оружием – фактор дестабилизации - РИА Новости, 19.08.2024

Виталий Игнатьев: насыщение Молдавии оружием – фактор дестабилизации

Ситуация в отношениях Молдавии и Приднестровья переживает сейчас сложный период. Кишинев проводит политику милитаризации. В то же время миротворцы России... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T11:00

2024-08-19T11:00

2024-08-19T11:00

интервью

молдавия

кишинев

тирасполь

виталий игнатьев

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Ситуация в отношениях Молдавии и Приднестровья переживает сейчас сложный период. Кишинев проводит политику милитаризации. В то же время миротворцы России продолжают обеспечивать безопасность на берегах Днестра и создают условия для переговоров. Приднестровье постоянно предлагает решения и инициативы, которые позволили бы восстановить последовательный диалог с Молдавией и решить наиболее насущные проблемы, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. Он рассказал о давлении Кишинева на промышленность и должностных лиц Приднестровья, а также о позиции Тирасполя в отношении политики румынизации в Молдавии.– Недавно в Молдавии российского дипломата обвинили в шпионаже и выслали из страны. Это уже не первый случай в этом году. Как такие действия влияют на процесс урегулирования отношений Тирасполя и Кишинева, а также проведение миротворческой операции на берегах Днестра?– Такие меры, конечно, не способствуют переговорному процессу, в котором Россия имеет статус гаранта и посредника. Кроме того, эти скандалы осложняют работу трехсторонней миротворческой операции на Днестре. Как известно, высланный дипломат также был утвержден в качестве члена российской делегации в Объединенной Контрольной Комиссии. Рассчитываем на то, что российское участие в ОКК продолжится на должном уровне, а сам миротворческий механизм, 32-ю годовщину которого мы недавно отмечали, будет и далее эффективно обеспечивать мир и стабильность в региональном пространстве.– Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой считает, что статус нейтралитета не может обеспечить безопасность республики, и она должна от него отказаться. Как в Тирасполе относятся к таким заявлениям, и влияют ли они на процесс урегулирования?– Подобные заявления стоит рассматривать в контексте геополитического фактора ускоренной и полномасштабной интеграции Молдовы в евроатлантические структуры, прежде всего НАТО, что сегодня сопровождается активной милитаризацией. Любой беспристрастный анализ покажет, что эти процессы уже давно пересекли границы, очерченные конституционным нейтралитетом РМ. Такими действиями соседнюю республику поставили в своеобразное раздвоенное положение. Поэтому мы наблюдаем попытки молдавских должностных лиц придумывать любые аргументы, желательно пострашнее, чтобы оправдать перед обществом потенциальный отказ от нейтрального статуса как "помехи". Кстати, согласно опросам, нейтралитет страны до сих пор поддерживает большинство населения Молдовы.В Приднестровье, безусловно, крайне настороженно относятся к данным процессам. Мы неоднократно говорили, что насыщение РМ западным вооружением и техникой, многомилионные инвестиции в ее военный сектор, регулярные совместные учения молдавских военных с контингентами из стран НАТО практически в режиме нон-стоп – это фактор дестабилизации в условиях неурегулированности молдово-приднестровского конфликта, который усиливает напряженность.– В Молдавии продолжаются нападки на миротворческую операцию на берегах Днестра. Представители Кишинева не разрешают миротворцам России проводить тренировки. Молдавские СМИ пишут, что Оперативная группа российских войск находится в регионе незаконно. Какие риски и угрозы несет такая риторика для Приднестровья?– Общеизвестно, что представители РМ на протяжении десятилетий озвучивают собственные весьма далекие от реальности трактовки законности присутствия ОГРВ на территории Приднестровья. Однако главный непреложный факт заключается в том, что пока функционирует миротворческая операция на Днестре и работает ОКК, безопасность обеих стран надежно гарантирована, а также присутствуют необходимые условия для политического диалога. В этом заключена миссия и ценность операции.Законодательство Приднестровья в полной мере обеспечивает легитимность нахождения миротворческих сил России. Их присутствие тем более необходимо, поскольку никакой динамики в политическом урегулировании конфликта между Приднестровьем и Молдовой не просматривается. Как известно, на протяжении последних пяти лет диалог в международном формате "5+2" заблокирован с подачи молдавской стороны.Конечно, нападки на миротворческий механизм и деструктивные шаги оставляют свой негативный отпечаток, в том числе, провоцируют недопонимание и проблемы в работе ОКК. На данном этапе легитимный миротворческий механизм с этими проблемами эффективно справляется, демонстрируя устойчивость и общественную значимость. Поэтому как бы кому ни хотелось, но базовым фундаментом любых политико-дипломатических решений была и остается именно миротворческая операция.– Весной и летом Тирасполь посещали различные зарубежные делегации. На встречах, с которыми обсуждались варианты возобновления переговорного процесса, в том числе и конференция по мерам укрепления доверия. Есть ли признаки того, что диалог Тирасполя и Кишинева активизируется в ближайшее время? Какие переговорные площадки сейчас оптимальны для этого?– Приднестровье выступает за продолжение диалога на всех традиционных и адекватных переговорных площадках, за решение всех вопросов мирно, последовательно и за столом переговоров. В том числе приднестровская сторона заинтересована в активизации контактов, включая возобновление коммуникации в формате "5+2" и на уровне высшего руководства сторон.Постоянно доводим свою позицию до посредников, в том числе ОБСЕ. В конце концов, по сложившейся практике именно эта организация ответственна за созыв заседаний "Постоянного совещания…" Пока о наличии у ОБСЕ намерения пригласить стороны на раунд "5+2" Приднестровье не осведомлено. С другой стороны, в постоянном секретариате в Вене и в миссии ОБСЕ не могут не понимать, что отсутствие переговоров становится фактором расширения ограничений и усугубления конфронтации. ОБСЕ как сопосредник несет свою долю ответственности за ситуацию в урегулировании.Приднестровье постоянно предлагает решения и инициативы, которые позволили бы восстановить последовательный диалог и решить наиболее насущные проблемы. В частности, на прошлой встрече политических представителей 17 мая приднестровская сторона предложила представителю Молдавии подписать Декларацию о приверженности мирным методам урегулирования конфликта. Наша инициатива носила максимально открытый характер, ее единственной целью являлось прямое и четкое подтверждение приверженности обеих сторон мирным подходам в урегулировании. Считаем эту инициативу актуальной и обладающей потенциалом стать практическим инструментом нормализации процесса урегулирования.– В Молдавии уже опубликован закон, по которому транспортные средства из Приднестровья смогут продолжить регистрацию с нейтральными номерами в Молдавии до 31 декабря 2026 года. Насколько востребован данный механизм, и когда он снова может заработать?– Протокольное решение от 24 апреля 2018 года определяет параметры совместного механизма, действующего по принципу одного окна. Это касается предоставления услуги, реально востребованной автовладельцами из Приднестровья. По нашим данным интерес к получению нейтральных номеров, позволяющих осуществлять зарубежные поездки на личном транспорте, сохраняется на высоком уровне. Поэтому приднестровская сторона активно настаивала на скорейшем восстановлении функциональности механизма. Следует также отметить усилия Миссии ОБСЕ, способствовавшей достижению адекватных решений.Шестнадцатого августа состоялось заседание профильных экспертных (рабочих) групп Приднестровья и Молдовы, по итогам которого было объявлено о возобновлении приема документов и начале работы механизма. По итогам переговоров экспертов ожидаем от молдавской стороны обеспечения условий для полноценной реализации Протокольного решения. Кишинев должен принять ряд дополнительных нормативных актов, обеспечивающих доступ к регистрации в ПРТС автомобилей, импортированных в Приднестровскую Молдавскую Республику после апреля 2018 года.– В Приднестровье практически не работают машиностроительные предприятия, есть риски для деятельности Молдавского металлургического завода. В Кишиневе говорят, что сейчас вся промышленность в Европе испытывает трудности, а интеграция в Евросоюз уже "улучшает жизнь" жителями Приднестровья. Какова на самом деле ситуация на приднестровских предприятиях и какие трудности они испытывают?– Из-за действий Кишинева ряд крупных предприятий Приднестровья, которые десятилетиями бесперебойно работали даже в самые трудные периоды, фактически остановились. Промышленному потенциалу республики нанесен большой урон. В Молдове, похоже, не понимают ценности индустриализации и наукоемких отраслей хозяйствования, поэтому относятся к данной критической ситуации, за которой судьбы сотен семей, максимально несерьезно. В Молдове также озвучивают планы монополизации торговли ломом, что может спровоцировать дополнительные трудности для нашего металлургического завода в Рыбнице. Соответствующие негативные последствия ощутит бизнес и в самой Молдове. В этих весьма сложных обстоятельствах мы прилагаем политико-дипломатические усилия для обеспечения жизнедеятельности промышленного сектора Приднестровской Молдавской Республики.– Как сейчас обстоят дела со свободой передвижения должностных лиц Приднестровья? Есть ли риски для их личной безопасности в свете действующего в Молдавии закона о сепаратизме? Могут ли они пользоваться услугами аэропорта Кишинева на фоне задержаний и обысков, которые там устраивают молдавские силовики?– Напомню, что Кишинев вышел из джентльменской договоренности 2019 года о передвижении должностных лиц сторон, заключенной под гарантии главы Миссии ОБСЕ, а также отказался дать гарантии безопасности приднестровским делегациям, участвующим в мероприятиях переговорного процесса на территории Молдовы. В связи с этим с момента принятия так называемого "закона о сепаратизме" встречи в рамках диалога сторон проводятся только на территории Приднестровья. Кроме того, Молдова продолжает внедрять в свое уголовное законодательство репрессивные нормы, угрожающие жителям Приднестровской Молдавской Республики, к примеру, ужесточая трактовку понятия "измена родине".Нам уже известно о многих случаях, когда наши граждане подвергались необоснованным проверкам в аэропорту Кишинева, длительным опросам со стороны представителей молдавских спецслужб, попыткам шантажа. Многим из них озвучивались конкретные угрозы уголовного преследования, в том числе по статьям о "сепаратизме". Поэтому пересечение границ Молдовы и даже просто нахождение в этой стране в настоящий момент сопряжено с известными сложностями и рисками для приднестровских должностных лиц, и мы не можем не учитывать данный фактор.– В Молдавии уже этим летом стартует кампания по выборам президента и референдума о вступлении в ЕС 20 октября. На этом фоне молдавские политики уже используют тему Приднестровья. Как в Тирасполе к этому относятся, и могут ли молдавские электоральные процессы затронуть Приднестровье?– У Приднестровья нет никакого желания быть вовлеченным в молдавские электоральные процессы. В то же время практика показывает, что выборные кампании в Молдове зачастую оказывают негативное влияние на динамику и содержание молдово-приднестровского урегулирования, становясь благодатной почвой для всякого рода деструктивных заявлений, откровенных спекуляций и провокаций. Нынешние выборы вряд ли станут исключением.Молдавская сторона также привыкла использовать собственные электоральные процессы как еще один предлог, чтобы уклоняться от результативных переговоров, откладывать на потом решения даже острых социально-гуманитарных проблем. К сожалению, в этом им порой вторят некоторые международные участники переговорного процесса, пытаясь объяснить бездействие переговорщиков от Молдовы.Это явно тенденциозный подход. Выборы в соседнем государстве не должны определять ход переговоров, иначе никакого движения вперед в принципе не будет. В прошлом году в Молдове были местные выборы, в этом – президентские, в следующем – парламентские. По такой странной логике получается, что три года не нужно ничего делать, ожидая пока в соседней стране улягутся электоральные страсти, чтобы спустя год-полтора снова начался этот цикл? Очевидна ущербность такого подхода.– Как в Тирасполе относятся к заявлениям молдавских политиков о том, что в Приднестровье проживают румыны? Как можно расценивать призыв руководства Молдовы, что во время переписи населения молдаванам называть себя румынами, которые говорят на румынском языке? Есть ли опасность в такой политике?– Подобные фантазии сложно всерьез комментировать по причине их нелепости. В Приднестровье естественно живут никакие не румыны, а единый приднестровский народ со своей уникальной идентичностью, сложившейся на базисе многовекового сосуществования здесь представителей многих национальностей, развития этой территории в составе Российской Империи и Советского Союза, а также более чем тридцатилетнего опыта собственного государственного строительства в сложнейших внешних условиях.Приднестровская идентичность не имеет ничего общего с идентичностью бессарабских румын, которую навязывают молдавскому обществу элиты соседней республики, отрекаясь от своего языка и истории на законодательном и конституционном уровнях. Мы понимаем, зачем и из каких соображений представители Кишинева делают такие заявления. Это чистая конъюнктура. В Молдове на самом деле осознают, что существование приднестровского народа – это объективный факт. Но так как он априори рушит молдавское мифотворчество вокруг молдово-приднестровского урегулирования, отсюда проистекают попытки "отменить" или "не заметить" приднестровский народ. Но сделать этого у них не получится.

https://ria.ru/20240801/mid-1963430384.html

https://ria.ru/20240729/pridnestrove-1962607763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, молдавия, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев