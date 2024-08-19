https://ria.ru/20240819/modi-1966991494.html
Премьер-министр Индии посетит Польшу и Украину
Премьер-министр Индии посетит Польшу и Украину - РИА Новости, 19.08.2024
Премьер-министр Индии посетит Польшу и Украину
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Польшу и Украину в период с 21 по 23 августа 2024 года, сообщает в понедельник индийский телеканал NDTV со ссылкой... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:14
2024-08-19T10:14
2024-08-19T10:35
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БАНГКОК, 19 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Польшу и Украину в период с 21 по 23 августа 2024 года, сообщает в понедельник индийский телеканал NDTV со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Индии."Министерство иностранных дел сообщило, что премьер-министр Нарендра Моди посетит Польшу и Украину 21 – 23 августа 2024 года", - говорится в новостном выпуске телеканала."Во время визита в Польшу, по данным, которыми мы располагаем, основное внимание будет уделено военно-техническому сотрудничеству. По информации властей Польши, однако, переговоры, которые пройдут во время визита, будут касаться политического и торгово-экономического сотрудничества двух стран", - также сообщает телеканал.Визит Моди в Польшу станет первым визитом премьера Индии в эту страну за 40 лет и будет посвящен, помимо других тем, празднованию 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, говорится в сообщении.Никаких подробностей о планах поездки Моди на Украину телеканал не приводит, упомянув лишь, что визит будет проходить почти через месяц после визита премьера в Россию.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, польша, украина, индия
В мире, Польша, Украина, Индия
Премьер-министр Индии посетит Польшу и Украину
ТВ: премьер-министр Индии Моди посетит Польшу и Украину 21-23 августа
БАНГКОК, 19 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Польшу и Украину в период с 21 по 23 августа 2024 года, сообщает в понедельник индийский телеканал NDTV со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Индии.
"Министерство иностранных дел сообщило, что премьер-министр Нарендра Моди посетит Польшу и Украину 21 – 23 августа 2024 года", - говорится в новостном выпуске телеканала.
«
"Во время визита в Польшу, по данным, которыми мы располагаем, основное внимание будет уделено военно-техническому сотрудничеству. По информации властей Польши, однако, переговоры, которые пройдут во время визита, будут касаться политического и торгово-экономического сотрудничества двух стран", - также сообщает телеканал.
Визит Моди в Польшу станет первым визитом премьера Индии в эту страну за 40 лет и будет посвящен, помимо других тем, празднованию 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, говорится в сообщении.
Никаких подробностей о планах поездки Моди на Украину телеканал не приводит, упомянув лишь, что визит будет проходить почти через месяц после визита премьера в Россию
.