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Премьер-министр Индии посетит Польшу и Украину

Премьер-министр Индии посетит Польшу и Украину - РИА Новости, 19.08.2024

Премьер-министр Индии посетит Польшу и Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Польшу и Украину в период с 21 по 23 августа 2024 года, сообщает в понедельник индийский телеканал NDTV со ссылкой... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:14

2024-08-19T10:14

2024-08-19T10:35

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БАНГКОК, 19 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Польшу и Украину в период с 21 по 23 августа 2024 года, сообщает в понедельник индийский телеканал NDTV со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Индии."Министерство иностранных дел сообщило, что премьер-министр Нарендра Моди посетит Польшу и Украину 21 – 23 августа 2024 года", - говорится в новостном выпуске телеканала."Во время визита в Польшу, по данным, которыми мы располагаем, основное внимание будет уделено военно-техническому сотрудничеству. По информации властей Польши, однако, переговоры, которые пройдут во время визита, будут касаться политического и торгово-экономического сотрудничества двух стран", - также сообщает телеканал.Визит Моди в Польшу станет первым визитом премьера Индии в эту страну за 40 лет и будет посвящен, помимо других тем, празднованию 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, говорится в сообщении.Никаких подробностей о планах поездки Моди на Украину телеканал не приводит, упомянув лишь, что визит будет проходить почти через месяц после визита премьера в Россию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, украина, индия