https://ria.ru/20240819/mishustin-1967017695.html

Мишустин и председатель Госсовета КНР подпишут ряд документов

Мишустин и председатель Госсовета КНР подпишут ряд документов - РИА Новости, 19.08.2024

Мишустин и председатель Госсовета КНР подпишут ряд документов

Подписание ряда межправительственных и межведомственных документов планируется по итогам переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T11:35

2024-08-19T11:35

2024-08-19T11:35

россия

китай

москва

ли цян

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подписание ряда межправительственных и межведомственных документов планируется по итогам переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя Госсовета КНР Ли Цяна, сообщили в аппарате правительства РФ. Премьер Госсовета КНР Ли Цян посетит Россию с официальным визитом 20-22 августа. В Москве состоятся переговоры Ли Цяна с Мишустиным. "По итогам встречи планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов", - сообщили в российском кабмине.

https://ria.ru/20240819/vizit-1966990524.html

россия

китай

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, китай, москва, ли цян, михаил мишустин