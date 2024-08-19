Мишустин и председатель Госсовета КНР подпишут ряд документов
Правительство: Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян подпишут ряд документов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян на церемонии подписания совместных документов по итогам 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян на церемонии подписания совместных документов по итогам 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подписание ряда межправительственных и межведомственных документов планируется по итогам переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя Госсовета КНР Ли Цяна, сообщили в аппарате правительства РФ.
Премьер Госсовета КНР Ли Цян посетит Россию с официальным визитом 20-22 августа. В Москве состоятся переговоры Ли Цяна с Мишустиным.
"По итогам встречи планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов", - сообщили в российском кабмине.