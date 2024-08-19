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Мишустин и председатель Госсовета КНР подпишут ряд документов - РИА Новости, 19.08.2024
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11:35 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/mishustin-1967017695.html
Мишустин и председатель Госсовета КНР подпишут ряд документов
Мишустин и председатель Госсовета КНР подпишут ряд документов - РИА Новости, 19.08.2024
Мишустин и председатель Госсовета КНР подпишут ряд документов
Подписание ряда межправительственных и межведомственных документов планируется по итогам переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:35
2024-08-19T11:35
россия
китай
москва
ли цян
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подписание ряда межправительственных и межведомственных документов планируется по итогам переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя Госсовета КНР Ли Цяна, сообщили в аппарате правительства РФ. Премьер Госсовета КНР Ли Цян посетит Россию с официальным визитом 20-22 августа. В Москве состоятся переговоры Ли Цяна с Мишустиным. "По итогам встречи планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов", - сообщили в российском кабмине.
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россия, китай, москва, ли цян, михаил мишустин
Россия, Китай, Москва, Ли Цян, Михаил Мишустин
Мишустин и председатель Госсовета КНР подпишут ряд документов

Правительство: Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян подпишут ряд документов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян на церемонии подписания совместных документов по итогам 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян на церемонии подписания совместных документов по итогам 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян на церемонии подписания совместных документов по итогам 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подписание ряда межправительственных и межведомственных документов планируется по итогам переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя Госсовета КНР Ли Цяна, сообщили в аппарате правительства РФ.
Премьер Госсовета КНР Ли Цян посетит Россию с официальным визитом 20-22 августа. В Москве состоятся переговоры Ли Цяна с Мишустиным.
"По итогам встречи планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов", - сообщили в российском кабмине.
Президент России Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Путин проведет встречу с главой Госсовета Китая
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РоссияКитайМоскваЛи ЦянМихаил Мишустин
 
 
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