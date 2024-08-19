https://ria.ru/20240819/migranty-1967139065.html

В Госдуме оценили идею запретить мигрантам переезжать в Россию с семьями

В Госдуме оценили идею запретить мигрантам переезжать в Россию с семьями - РИА Новости, 20.08.2024

В Госдуме оценили идею запретить мигрантам переезжать в Россию с семьями

Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб в беседе с "Лентой.ру" выступила против идеи запретить мигрантам переезжать в Россию с семьями. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-19T17:15

2024-08-19T17:15

2024-08-20T01:38

общество

россия

светлана бессараб

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб в беседе с "Лентой.ру" выступила против идеи запретить мигрантам переезжать в Россию с семьями."Мне кажется, что коллеги все же несколько торопятся с таким решением, поскольку, если трудовой мигрант приезжает для того, чтобы получить вид на жительство, если он абсолютно законопослушен, если работает пусть даже на низкоквалифицированном рабочем месте, но качественно, и выполняет все нормы законодательства Российской Федерации, то почему бы ему не разрешить перевезти сюда семью и в дальнейшем продолжить работу", — сказала она.Политик напомнила, что России необходимы люди, готовые выполнять низкоквалифицированный труд, поскольку россияне часто отказываются идти на подобную работу. Бессараб полагает, что подобный проект может только навредить."Нужно следить за выполнением закона и только, но следить жестко, сразу выдворять с территории за те проступки, которые уже перечислены, и, может быть, такой список будет расширяться", — резюмировала депутат.Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким намеревалась 19 августа внести в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без российского гражданства право привозить в Россию свои семьи, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.Как отмечают авторы законопроекта, речь идет о низкоквалифицированных специалистах, пребывающих в России только на основании трудового договора или патента, при этом не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например гражданства России. Исключения составят члены семей иностранных работников с высокой квалификацией.По мнению авторов инициативы, сейчас есть тенденция к тому, что дети и неработающие супруги мигрантов могут беспрепятственно переезжать в Россию вместе с ними на основании их трудовых договоров или патентов, что приводит к бесконтрольному миграционному притоку и к общественной напряженности. Законопроектом же подразумевается, что наличие трудового договора или патента у трудового мигранта перестанет быть основанием для членов его семьи на переезд вместе с ним в Россию.

https://ria.ru/20240817/izhevsk-1966765330.html

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общество, россия, светлана бессараб, госдума рф, леонид слуцкий (политик)