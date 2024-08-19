МИД: Россия следит за незаконным пересечением границы журналистами
МИД: Россия фиксирует все случаи незаконного проникновения западных журналистов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия фиксирует все случаи незаконного проникновения западных журналистов на свою территорию, их ожидают соответствующие меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Правовую оценку действиям корреспондентов зарубежных изданий, в обход установленных процедур проникающих на суверенную территорию Российской Федерации, уполномочены дать компетентные органы. ...Все подобные инциденты тщательно фиксируются, и к нарушителям будут применяться соответствующие меры", - заявила Захарова в комментарии газете "Взгляд" о сюжетах западных СМИ из Курской области.
Она подчеркнула, что данных журналистов можно квалифицировать только как "предателей профессии", опустившихся до участия в фабрикации пропаганды.
"Характер публикуемых по итогам таких "вояжей" материалов, включая постановочные сцены с военнопленными и мирными жителями под дулами автоматов бандеровцев и интервью у боевиков, открыто бравирующих фашистскими нашивками, однозначно указывает на то, что основная задача высадившегося на оккупированных российских землях медийного "десанта" – выгораживание преступного киевского режима, сокрытие совершаемых им преступлений против гражданского населения, дальнейшая дестабилизация информационной обстановки и манипулирование общественным мнением, реабилитация нацизма и создание необходимого фона для продолжения поддержки Западом террористической киевской клики", - подчеркнула представитель МИД.
Она заключила, что Москва рассматривает подобную активность западных СМИ как свидетельство их прямой вовлеченности в осуществление масштабной гибридной агрессии против России.