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МИД: Россия следит за незаконным пересечением границы журналистами - РИА Новости, 19.08.2024
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17:35 19.08.2024 (обновлено: 17:51 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/mid-1967145053.html
МИД: Россия следит за незаконным пересечением границы журналистами
МИД: Россия следит за незаконным пересечением границы журналистами - РИА Новости, 19.08.2024
МИД: Россия следит за незаконным пересечением границы журналистами
Россия фиксирует все случаи незаконного проникновения западных журналистов на свою территорию, их ожидают соответствующие меры, заявила официальный... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:35
2024-08-19T17:51
россия
курская область
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
запад
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия фиксирует все случаи незаконного проникновения западных журналистов на свою территорию, их ожидают соответствующие меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Правовую оценку действиям корреспондентов зарубежных изданий, в обход установленных процедур проникающих на суверенную территорию Российской Федерации, уполномочены дать компетентные органы. ...Все подобные инциденты тщательно фиксируются, и к нарушителям будут применяться соответствующие меры", - заявила Захарова в комментарии газете "Взгляд" о сюжетах западных СМИ из Курской области.Она подчеркнула, что данных журналистов можно квалифицировать только как "предателей профессии", опустившихся до участия в фабрикации пропаганды."Характер публикуемых по итогам таких "вояжей" материалов, включая постановочные сцены с военнопленными и мирными жителями под дулами автоматов бандеровцев и интервью у боевиков, открыто бравирующих фашистскими нашивками, однозначно указывает на то, что основная задача высадившегося на оккупированных российских землях медийного "десанта" – выгораживание преступного киевского режима, сокрытие совершаемых им преступлений против гражданского населения, дальнейшая дестабилизация информационной обстановки и манипулирование общественным мнением, реабилитация нацизма и создание необходимого фона для продолжения поддержки Западом террористической киевской клики", - подчеркнула представитель МИД.Она заключила, что Москва рассматривает подобную активность западных СМИ как свидетельство их прямой вовлеченности в осуществление масштабной гибридной агрессии против России.
https://ria.ru/20240819/lavrov-1967108596.html
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россия, курская область, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), запад
Россия, Курская область, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Запад
МИД: Россия следит за незаконным пересечением границы журналистами

МИД: Россия фиксирует все случаи незаконного проникновения западных журналистов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия фиксирует все случаи незаконного проникновения западных журналистов на свою территорию, их ожидают соответствующие меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Правовую оценку действиям корреспондентов зарубежных изданий, в обход установленных процедур проникающих на суверенную территорию Российской Федерации, уполномочены дать компетентные органы. ...Все подобные инциденты тщательно фиксируются, и к нарушителям будут применяться соответствующие меры", - заявила Захарова в комментарии газете "Взгляд" о сюжетах западных СМИ из Курской области.
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Она подчеркнула, что данных журналистов можно квалифицировать только как "предателей профессии", опустившихся до участия в фабрикации пропаганды.
"Характер публикуемых по итогам таких "вояжей" материалов, включая постановочные сцены с военнопленными и мирными жителями под дулами автоматов бандеровцев и интервью у боевиков, открыто бравирующих фашистскими нашивками, однозначно указывает на то, что основная задача высадившегося на оккупированных российских землях медийного "десанта" – выгораживание преступного киевского режима, сокрытие совершаемых им преступлений против гражданского населения, дальнейшая дестабилизация информационной обстановки и манипулирование общественным мнением, реабилитация нацизма и создание необходимого фона для продолжения поддержки Западом террористической киевской клики", - подчеркнула представитель МИД.
Она заключила, что Москва рассматривает подобную активность западных СМИ как свидетельство их прямой вовлеченности в осуществление масштабной гибридной агрессии против России.
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