https://ria.ru/20240819/mid-1967065161.html

В МИД Азербайджана оценили перспективы мирного договора с Арменией

В МИД Азербайджана оценили перспективы мирного договора с Арменией - РИА Новости, 19.08.2024

В МИД Азербайджана оценили перспективы мирного договора с Арменией

Мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен устранить все потенциальные риски возвращения к территориальному вопросу между странами в будущем, заявил... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T13:59

2024-08-19T13:59

2024-08-19T14:01

в мире

азербайджан

армения

ссср

джейхун байрамов

ильхам алиев

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен устранить все потенциальные риски возвращения к территориальному вопросу между странами в будущем, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов "Известиям", видео опубликовано в Telegram-канале издания. "Для нас основным вопросом является то, что все территориальные претензии, которые имеются, они должны быть полностью устранены и документ, в идеале мирный договор должен устранить все потенциальные риски, потенциальные возвращения к этому вопросу в будущем", - сказал Байрамов.По его словам, основным препятствием к завершению процесса является то, что в Акте о независимости Армении и Конституции страны до сих пор имеются территориальные претензии к Азербайджану, что для Азербайджана неприемлемо. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал там военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о самороспуске непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.

https://ria.ru/20231106/mir-1907726380.html

https://ria.ru/20231028/lavrov-1905858780.html

азербайджан

армения

ссср

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в мире, азербайджан, армения, ссср, джейхун байрамов, ильхам алиев